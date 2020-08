Vamos a solicitar a Estados Unidos los bienes decomisados a César Duarte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en el caso de extradición de César Duarte, exgoberador de Chihuahua, se solicitará al gobierno de Estados Unidos que los bienes decomisados al exmandatario estatal se regresen al país, porque fueron "bienes mal habidos" y robados de la hacienda pública.

"Otro tema también de corrupción es el caso de extradición del que fue gobernador de Chihuahua, César Duarte. Se sabe que tiene muchas propiedades en México y en Estados Unidos, este es un asunto importante, porque el dinero pues se sustrae de la Hacienda Pública, o sea presupuesto estatal o federal, el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces estos bienes que se adquieren con corrupción deben de regresar a la Hacienda Pública, deben de regresar al pueblo.

"Nosotros vamos a solicitar a Estados Unidos, ya lo estamos haciendo, que se recuperen bienes mal habidos, bienes que pertenecen a México", indicó.

En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario acusó que debido a los actos de corrupción del exgobernador el estado de Chihuahua quedó endeudado.

"Me tocó ir con el actual gobernador [Javier] Corral a ver un hospital que habían inaugurado, pero nada más era la fachada como escenografía, cortaron hasta el listón, y pasando la fachada, obra negra.

"Tenemos el compromiso de que lo vamos a construir. No puedo decir a terminar, porque es casi empezar de cero, porque lo que dejaron fueron nada más los cimientos, la obra negra, falta muchísimo, peor bueno se tiene que terminar esos hospitales y está este caso de Duarte", expresó.

El presidente López Obrador aseguró que estos casos, a los que calificó como de cuello blanco y que implican a partidos y a gobiernos municipales, estatales y a autoridades federales, así como a la iniciativa privada "se está combatiendo, ya no se tolera, no se permite la corrupción en México".