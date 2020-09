"Vamos saliendo del hoyo de la crisis económica", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va saliendo del hoyo en la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

"Vamos avanzando, saliendo del hoyo, en lo que tiene que ver con la economía, por la pandemia se paralizaron las actividades productivas, se cayó la economía", declaró López Obrador.

Al encabezar la evaluación de los programas del Bienestar, en el Museo de Ciencia y Tecnología, el Presidente confió en que pronto se regrese a la normalidad.?Destacó que durante los peores meses de la pandemia se perdieron un millón de empleos, pero según su datos, en agosto y septiembre se recuperaron 200 mil fuentes laborales.

Acompañado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Bienestar, Javier May, y el gobernador Cuitláhuac García; el presidente López Obrador destacó que la pandemia también está cediendo.

Dijo que de acuerdo al informe que le presentaron los expertos, en 27 estados hay una clara disminución de contagios de coronavirus y solo se tiene que resolver el problema en cinco estados.

"Pero ya la pandemia en México está cediendo y no ha habido rebrotes, como sucede en países de Europa, aunque es menor la intensidad del virus y lo más importante, fallecen menos personas a pesar de los rebrotes", señaló.

El Presidente destacó que para enfrentar ambas crisis, se puso en marcha un programa de recuperación que no retomó lo que dictaban los gobiernos neoliberales ya que se apoyó a los más pobre, se adelantaron las pensiones para los adultos mayores y se otorgaron créditos a pequeños y medianos empresarios.

Además hizo un reconocimiento a los paisanos que viven en Estados Unidos, que en los momentos más difíciles es cuando mejor han respondido, porque siguen enviando las remesas para sus familias e incluso aumentaron los montos y llegarán a 40 mil millones de dólares.

En su mensaje, el presidente de México aplaudió el trabajo del gobernador Cuitláhuac García, quien, dijo, es honesto y con convicciones, "que tanta falta hacía en el extraordinario estado de Veracruz (...) antes los malos gobernantes se lo clavan todo".