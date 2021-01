Van 656 mil 044 profesionales de la salud vacunados contra el Covid

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que a la fecha se han vacunado a 656 mil 044 profesionales de la salud, de los que 624 mil 730 recibieron la primera dosis y 31 mil 314 completaron su esquema de vacunación.

En este tema, Ruy López Ridaura reconoció que aún no se inmuniza a los 750 mil trabajadores de la salud que se estima laboran en la primera línea contra covid y se prevé que se concluya con esta etapa hasta que llegué el próximo cargamento de vacunas en una fecha tentativa del 15 de febrero.

"Tenemos una estimación con el censo nominal de cerca de 750 mil trabajadores, llevábamos casi 690 mil con la primera dosis y en este lapso de primeras vacunas y para el próximo embarque estamos mejorando el censo para tenerlo con mayor precisión que nos permita completar a todo el personal de primera línea el cuál se espera que llegue el 15 de febrero", dijo.

Cuestionados sobre por qué vacunar a 20 mil docentes en Campeche, el funcionario mencionó que al darse cuenta de que no completarían la cobertura de 750 mil profesionales de la salud, consideraron pertinente inmunizar a docentes en la búsqueda de la apertura de diferentes sectores socioeconómicos.

"Es una pregunta totalmente válida y genuina, cuando hicimos el cálculo de dosis y se identificó a la necesidad de cubrir todo el personal de primera línea y no pudimos cubrir, sabemos que falta, que todavía nos falta personal de primera línea, que es bastante, y se pasó a la implementación en maestros, por ser un eje complementario que lo que busca es la oportunidad de la apertura de sectores socioeconómicos y que son necesarios de abrir".

Acerca de los datos publicados por Inegi sobre el exceso de mortalidad en el país, el titular de Cenaprece resaltó que el Inegi utiliza los datos de los certificados de defunción y la SSa los registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver).

"Recordemos que ambos son ejercicios preliminares, y por eso a veces puede resultar complicado el compararlo con lo que el grupo ha estado trabajando, pero vemos cifras muy similares, el Inegi reporta un exceso de 38% y el Instituto Nacional de Salud Pública de 41%".