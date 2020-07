Van contra grupo de falsos inspectores de Salud en Nuevo León

La Secretaría de Salud de Nuevo León denunció penalmente a falsos inspectores de la dependencia que se dedican a extorsionar a dueños de industrias y comercios de la entidad, a quienes exigen dinero para para no sancionarlos con cierres o suspensiones.

"Andan extorsionando, se hacen pasar como personal de Salud, denúncielos, nosotros somos facilitadores, no bloqueadores", dijo el secretario Manuel de la O Cavazos.

Explicó que el personal de Regulación Sanitaria que verifica la operación de los establecimientos comerciales y empresas durante la actual contingencia por Covid, tiene una credencial con fotografía y un código QR que, al momento de acercarle un teléfono celular, arroja todos los datos del empleado.

"Ayuden a denunciarlos, que la población sepa que nosotros no nos dedicamos a esas prácticas", señaló De la O y comentó que ya presentaron las denuncias correspondientes para su detención, además de que cuentan con fotografías y datos de los vehículos que usan.

En su momento, se investigará si hay personal de la Secretaría Estatal de Salud involucrado, aunque por ahora no se tiene evidencia al respecto, declaró el funcionario.

Manuel de la O afirmó por otra parte que las medidas que se pusieron en práctica a partir del viernes, para reducir la movilidad, como el cierre de negocios no esenciales los sábados y domingos, además de limitar los horarios de apertura, lograron que disminuyera 14% la circulación de personas en la calle.

Agregó que, aunque la autoridad puede imponer sanciones, hasta este momento no las han aplicado.

Asimismo, refirió que ante reportes por supuestas fallas en los protocolos de salud para prevenir contagios, desde abril se han visitado más de mil empresas de todos los giros, y al presentarse brotes de Covid-19, se han suspendido 28 establecimientos, 19 de forma total y nueve de forma parcial.