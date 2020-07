Van por reforma a sistema de pensiones para trabajadores del Estado

Esta mañana de jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que más adelante, cuando se aligere la crisis económica generada por el Covid-19, enviará una propuesta de reforma al sistema de pensiones que beneficie a trabajadores al servicio del Estado, similar a la que presentó ayer miércoles.

"No lo hice ayer, pero lo hago ahora. Esto mismo que se hizo con los trabajadores que tiene que ver más con el Seguro Social, con las empresas, lo vamos a hacer para trabajadores al servicio del Estado. Nada más quiero que nos den un poco de tiempo, que salgamos un poco de la crisis económica, porque nos va implicar destinar más recursos, pero esto es para maestros, para trabajadores del gobierno federal.

"Vamos a presentar también una reforma en ese sentido para beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, porque esta reforma de ayer o la iniciativa que vamos a presentar de reforma es para los trabajadores que tienen relación laboral con las empresas, los que tiene que ver con el Seguro Social, básicamente".

"Los trabajadores al servicio del Estado que también están planteando una reforma, sobre todo en el caso de maestros lo vamos a hacer, pero más adelante. Es un compromiso", comentó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ayer miércoles, en compañía de los sectores empresarial y obrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones que tiene como propósito mejorar los ahorros de los trabajadores en el momento de su retiro, con lo cual, aseguró, no se "estatizan las pensiones", como algunos suponían.

Esta reforma implicará cambios en el régimen del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de 1997, que, de acuerdo con el gobierno federal y el sector empresarial, beneficiarán a 48 millones de trabajadores inscritos en una Afore.

El titular de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que con la reforma los trabajadores aumentarán, en promedio, su pensión 40%, es decir, "no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan acceso a un retiro justo".

Dijo que otro cambio al actual sistema es que el límite inicial para que un trabajador pueda recibir una pensión garantizada bajará de 24 años a 14.4 años aproximadamente, es decir, se pasará de mil 250 semanas cotizadas a 750 semanas obligatorias.