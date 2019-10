Van por revocar acuerdo que considera "non grato" a Fernández Noroña en Nuevo León

El Congreso de Nuevo León podría ser obligado a revocar el acuerdo que tomó el 23 de septiembre para declarar sin ningún fundamento legal "personas non gratas" al diputado federal Gerardo Fernández Noroña y al historiador Pedro Salmerón Sanginés, advirtió el abogado José Cardona Monreal, quien al frente de un equipo de profesionistas del Derecho elaboró el recurso que amparó a ambos.

En tanto el próximo 14 de octubre el Congreso local realizará un espacio solemne para honrar la memoria del empresario Eugenio Garza Sada, cuyo nombre será colocado en letras áureas en el muro de honor del recinto legislativo, acordó el pleno por unanimidad en la sesión del miércoles, ante una iniciativa presentada por la diputada Beatriz de los Santos (Morena), que hicieron suya los integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri).

El Congreso causó polémica el pasado 23 de septiembre, al declarar "personas non gratas" al diputado petista Gerardo Fernández Noroña y al historiador Pedro Salmerón Sanginés, por llamar "jóvenes valientes" a los integrantes del comando guerrillero que participaron en el intento de secuestro donde murió el empresario regiomontano. El miércoles, Fernández Noroña acudió a exigir a los legisladores locales una disculpa pública por asumir atribuciones que no tienen, y someterlo a un linchamiento mediático al declararlo "persona non grata" al igual que al doctor Pedro Salmerón.

Además promovió una suspensión de amparo contra el acuerdo legislativo, con asesoría de los abogados José Cardona Monreal, Luis G. Payán y Rafael Ornelas. Cardona Monreal explicó que el amparo lo presentaron el martes por la noche, pues la ley permite en algunos casos que el juicio lo promueva cualquier interesado con un interés legítimo, y no necesariamente los afectados. "Le avisamos al legislador, que íbamos a promover un amparo a nombre suyo y del doctor Salmerón; el miércoles a media tarde nos dan la resolución inicial", agregó.

Dijo que el juez de distrito concedió la suspensión sin mayor trámite, y por lo pronto, mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo, a Fernández Noroña y Salmerón no se les puede coartar su libertad de tránsito, ni de manifestación de las ideas, y se ordena al Ejecutivo estatal y al propio Congreso que garanticen dichos derechos y la integridad física de los señalados. Mientras tanto, el juez primero en materia administrativa, ordena al Congreso rinda un informe por el acto reclamado.

"Estaremos pendientes a ver en qué términos rinde el informe y en su caso podríamos ampliar la demanda", señaló Cardona. Expuso que Fernández Noroña, al llegar a Monterrey el martes por la noche, traía otro amparo y autorizó a los abogados darle seguimiento, por lo que quizá acumulen los dos juicios.

Cardona explicó que una vez que el juez resuelva la suspensión definitiva, podría pronunciarse por una disculpa pública del Congreso a Fernández Noroña y Salmerón, además de ordenar la revocación del acuerdo que los declaró personas non gratas. Puntualizó que todo acto de autoridad, incluyendo el Congreso, debe cumplir con los artículos 14 y 16 de la Constitución federal y relativos de la local, además de violar el artículo 22 constitucional, por tratarse pena inusitada y trascendental.

"En qué posición dejan a dos personas cuando transiten por una vía pública, provocando que se pueda desatar contra ellos una situación de violencia", comentó. Refirió que durante la visita de Fernández Noroña al Congreso local, si bien fue recibido con gritos de apoyo por parte de ciudadanos, hubo un grupo que se dedicó a insultarlo, sometiéndolo a una especie de juicio, incentivados por el acuerdo que tomó la legislatura local.

"Queremos que se siente un precedente para que por más poder que tenga una autoridad, no se cometan violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos", señaló Cardona, y precisó que el Congreso local no tiene atribuciones para declarar personas non gratas a ciudadanos mexicanos.