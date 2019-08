Vandalizan en Chihuahua monumentos previo a marcha #NoMeCuidanMeViolan

Los monumentos al Policía Caído y de Pancho Villa, ubicados en esta ciudad, fueron vandalizados este viernes, previo a la marcha que se realizará más tarde, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan.

En redes sociales circularon fotografías en que los monumentos al Policía Caído, que se encuentra frente a las Fuentes Danzarinas, y el de Pancho Villa, aparecen grafiteados.

"Me cuidan mis amigas, no la policía" y "No nos cuidan, nos violan", son dos frases que se pueden leer en la obra que honra a 543 policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Debido a esto, personal de limpieza de este municipio ya limpió tanto el grafiti como la pintura rosa que había en este espacio al aire libre, de acuerdo con medios de comunicación locales.

Por otro lado, el monumento que hace tributo a Villa también fue rayado en la madrugada, en donde se puede leer: "El policía tortura, viola y tortura a mujeres y niñas, el Estado encubre".

Cabe destacar que la cita en Chihuahua para esta marcha, también conocida como la "brillanteada" será en las inmediaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

El movimiento exige resultados a los gobiernos, en materia de seguridad luego de que el lunes pasado un grupo de mujeres lanzaron brillantina a Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por presuntos abusos de policías en contra de mujeres.

La protesta se realizará a nivel nacional con ciudadanas de lugares como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Querétaro, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave, Xalapa, Veracruz, León y Toluca.

Además en Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Morelia, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Mexicali, Durango, Campeche, Cancún, Ciudad del Carmen, Pachuca, Hermosillo, Tlaxcala, Guanajuato y en la Embajada de México en Guatemala.