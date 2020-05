Vanessa Rubio plantea que desahuciados puedan acceder a recursos de Afore

La senadora del PRI, Vanessa Rubio, propuso que personas desahuciadas puedan tener acceso a los recursos para su retiro, para utilizarlos en el presente ante las condiciones de su enfermedad.

"Presenté una iniciativa que ya estaba bastante avanzada. La persona que ya está desahuciada se le va a permitir, espero muy pronto, retirar sus recursos de ahorro para el retiro, porque dada su condición no va a hacer uso de esos recursos posteriormente y es mejor que los utilice en el presente para la enfermedad que tenga", dijo la legisladora.

Al participar en un seminario digital organizado por la Asociación Mexicana de Administradoras del Ahorro para el Retiro (Amafore), Rubio dijo que en breve esta propuesta podría aprobarse por el legislativo.

La senadora dijo que las propuestas que se han realizado recientemente por parte de distintos legisladores para que cualquier trabajador pueda tener acceso a los recursos de su Afore, si bien parten de una buena intención, no son viables debido a que agotarían los recursos que hay actualmente el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

"Son propuestas que vienen de intenciones buenas pero hay que entender la ley. Si se hiciera la posibilidad de retirar recursos cada que la gente lo necesita, cuando la gente llegue a 65 años no va a haber dinero en el SAR y las personas no van a tener una pensión y el Estado tiene que cargar con un problema pensionario.

Así, Rubio dijo que se debe tener mucho cuidado con las propuestas que se realicen para modificar el sistema pensionario del país.

"No nos deben de vender espejitos en esta coyuntura. Es cierto que estamos en crisis, pero el SAR se tiene que preservar para el momento de la pensión", insistió.

La senadora dijo que en años anteriores se realizó una encuesta entre trabajadores para conocer en qué utilizarían el dinero de su Afore en caso de que pudieran retirarlo, y la tercera opción fue emplearlo en la fiesta de XV años de sus hijas.

Rubio criticó también la propuesta de Morena, de que el Banco del Bienestar administre en una sola Afore los recursos para el retiro en el país, ya que implicaría una estatización que pondría en problemas los recursos de los trabajadores.

Sobre el tema, el presidente de Amafore, Bernardo González, dijo que este tipo de propuestas provocan más incertidumbre entre la población en un momento tan complicado como el que vive México ante la pandemia de Covid-19.

"El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dicho que el dinero de los trabajadores es sagrado, que nadie lo va a tocar. Desafortunadamente creo que estas iniciativas que de pronto se están presentando, algunas con buenas intenciones, generan que haya nerviosismo. Es importante que las autoridades constantemente lo estén manifestando y controlando este tipo de iniciativas que sí hacen ruido y que generan incertidumbre"; dijo González.