Varados, 400 peruanos en Cancún por coronavirus

Debido al cierre de fronteras decretado por el gobierno de Perú, ante el coronavirus (Covid-19), un grupo de 400 ciudadanos de aquel país quedó varado en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Las aerolíneas Latam e Interjet con ruta Perú-Cancún-Perú suspendieron operaciones hacia Lima y Guayaquil, lo que ha impactado a las y los pasajeros provenientes de aquella nación.

La incertidumbre y el temor al contagio del virus, llevó a las y los turistas a difundir un video en el que piden ayuda al presidente de su país, Martín Vizcarra, para regresar a aquella nación ante el temor de contagiarse del Covid-19.

"Señor presidente, Martín Vizcarra, por favor le pedimos su ayuda. Somos 400 peruanos varados acá en Cancún y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo volver a nuestro país.

"Usted es la única persona que nos puede facilitar esto. Le pedimos un puente aéreo o alguna manera de poder regresar", indica uno de los hombres que pertenece al grupo.

El ciudadano dijo que el grupo se siente "totalmente desprotegido", que carece de ayuda del gobierno, que no son escuchados por nadie y no saben a quién apelar.

"Todos tenemos familia, todos queremos volver; todos hemos tenido pasajes comprados", expresa una de las mujeres, que reclama que no hay facilidades para retornar a su país.

Uno más dijo saber que un avión militar de Perú aterrizó en Brasil, para recoger a las y los conciudadanos.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que opera el Aeropuerto Internacional de Cancún informó que el último vuelo que partió hacia Perú salió a las 16:30 horas con una hora de retraso.

Añadió que hoy hay una cifra incuantificable de pasajeros que tenían vuelos programados para mañana o en próximos días, que deberán permanecer en Cancún.

El manejo de esos turistas corresponderá a las aerolíneas y países que han restringido el ingreso o retorno a sus territorios.