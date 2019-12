Vargas Llosa agradece críticas de Gutiérrez Müller

El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, agradeció a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por las críticas que hizo sobre él.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Vargas Llosa agradeció "que haya sido tan severa en sus críticas hacia mí" y rechazó ser "un planfetario" como lo calificó Gutiérrez Müller.

La reacción del escritor se da luego de que la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, publicara en su cuenta de Facebook su preocupación ante cómo ideologías de ganadores del Premio Nobel pueden hacer retroceder a América Latina.

En su publicación, Müller confiesa que "ve mal a ciertos escritores que han ganado el Premio Nobel", acto que lamentó porque ella "quiere mucho a los escritores".

La también escritora lamentó que ideologías como el fanatismo y dogmatismo de ciertos autores "nos conduzcan otra vez al panfletario perfecto".

Aunque la investigadora no se refirió de forma explícita a un escritor, sus comentarios salen a la luz unas horas después de que Mario Vargas Llosa declarara: "Veo mal a México y lamento decirlo porque quiero mucho a México. Me temo muchísimo que el populismo que parece la ideología del actual presidente de México nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta", durante una conferencia "El muro que tiraron las ideas" que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia.

Vargas Llosa ve con preocupación primer año de gobierno de AMLO

Por otra parte, el premio Nobel dijo que ve "con franca preocupación" el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"México debe defender la línea democrática, no retroceder a formas populistas", dijo en entrevista al periodista Carlos Loret de Mola desde la FIL.