Vázquez Mota pide atender a madre que tomó la CNDH para exigir justicia por violación de su hija en SLP

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, Josefina Vázquez Mota, pidió a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, atienda y dé seguimiento al caso de la hija de la señora Marcela, menor de cuatro años de edad, quien es víctima de violencia sexual infantil.

Con la exigencia de justicia para su hija, la señora permanece en las instalaciones de la CNDH, desde el miércoles 2 de septiembre, en demanda de que los hechos denunciados en 2017 no queden impunes.

La legisladora refiere que la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A. C. (ADIVAC) estima que hay en nuestro país cerca de 5 millones de niñas y niños víctimas de ataques sexuales.

La senadora Vázquez Mota, en una carta dirigida a Piedra Ibarra, señala que, en efecto, "la responsabilidad en este caso recae en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tal como ya lo ha señalado la CNDH, no obstante al ser violados los derechos de la menor de edad, es indispensable que un órgano como el que usted preside, acompañe y pueda dar seguimiento a estos terribles crímenes y más cuando se trata de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes".

El objeto de la comunicación de la senadora Vázquez Mota es que Piedra Ibarra "pueda interceder no solo en este asunto tan delicado, sino de manera permanente para dar puntual seguimiento a estos terribles crímenes de violencia sexual infantil y adolescente en nuestro país".

A esta petición, Vázquez Mota agregó su compromiso de sumar sus esfuerzos a estas causas, sólo uno de cada 10 casos de violencia sexual infantil se denuncia y en menos 2% de ellos llega a haber justicia, lo que muestra la dimensión de la impunidad por combatir.

"Conozco del gran trabajo y desempeño que usted realiza día con día al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —señala Vázquez Mota—; por ello le pido escuche y atienda a la señora Marcela".