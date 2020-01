Vázquez Mota pide traer al país a sacerdotes que abusaron de niños

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, Josefina Vázquez Mota (PAN), dijo que ha entablado diálogos con obispos "para que sean traídos al país sacerdotes que abusaron sexualmente de niñas y niños.

Informó que la comisión senatorial de Justicia, de acuerdo con su presidente, Julio Menchaca Salazar (Morena), en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero dará prioridad a la iniciativa de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, que ella presentó en septiembre pasado.

En ese sentido, saludo las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a favor de no prescriban los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Recordó que en la presentación de su iniciativa, ante el pleno del Senado, se registraron adhesiones de legisladores de todos los grupos parlamentarios, además de que esta materia fue analizada en foros, y el que se llevó a cabo en la Cámara Alta reunió a más de 600 personas con mensajes que reclaman la imprescriptibilidad.

"México es el reino de la impunidad para los criminales de la violencia sexual, delito que empieza a prescribir a partir de los tres años, y así es que la legislación actualmente está del lado de los victimarios, no de las víctimas", dijo Vázquez Mota, en entrevista.

Esta semana, afirmó, "el propio Presidente de la República hizo un llamado a que este delito no prescriba, y señaló que le corresponde al poder Legislativo, y aquí en el Senado está la iniciativa que presenté y cuenta con el apoyo muy importante de todos los grupos parlamentarios".

La CEM también se ha expresado sobre este "cáncer de la Iglesia católica, que hay que extirparlo y también piden que este delito no prescriba, para que la víctima pueda tener acceso a la justicia, cuando esté preparada para denunciar".

A la par de impulsar en comisiones la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, Vázquez Mota promueve agendas de prevención de estos delitos silenciosos.

Dijo que "he venido dialogando con algunos obispos para que, incluso, antes de aprobarse esta nueva legislación, sean traídos al país aquellos sacerdotes que se sabe claramente que han abusado de niñas y niños.

Este propósito, "lo dialogué con algunos obispos comprometidos genuinamente con esta causa de cero violencia sexual en la Iglesia, a fin de asesorarnos por abogados y se puedan tomar las medidas correspondientes.

"Hay algunos de quienes tenemos nombre, apellidos, ubicación, y habrá que buscar el mecanismo legal para que regresen al país".

Indicó que estos crímenes también los cometen padres, hermanos, tíos, sobrinos, novios de las mamás.

En la exposición de motivos de su iniciativa, Vázquez Mota anota que "la violencia sexual infantil implica cualquier forma de contacto físico o son este, realizado con violencia o intimidación y sin consentimiento; puede incluir penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas".

Reporta que "La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas señala que cerca de cinco millones de niñas y niños padecen violencia sexual, pero sólo uno de cada diez delitos se denuncian, de los cuales sólo 1.5% llega a juicio".

Incluye cifras del INEGI sobre violación contra mil 764 menores de edad, por cada cien mil, en tato que "tocamientos y manoseos ofensivos llegan a cinco mil 89 casos en la misma proporción poblacional.

La organización no gubernamental "Guardianes", en un estudio "Percepción del Abuso Sexual Infantil en México", informa que uno de cada diez encuestados aseguró conocer de casos de violencia sexual infantil en sus familias.