Vázquez Mota recibió mil mdp de un fideicomisos y no se supo el destino del recurso, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aquellos que se oponen a que desaparezcan los 109 fideicomisos están defendiendo "consciente o inconscientemente" la corrupción y que les debería de dar pena no apoyar el que haya transparencia.

En conferencia de prensa, el mandatario recordó que la excandidata presidencial y senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota recibió en el sexenio anterior alrededor de mil millones de pesos en un fondo para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos, pero acusó que nunca se supo qué pasó con ese dinero.

"Lo dije ayer con mucha claridad, los que defienden los fideicomisos están defendiendo consciente o inconscientemente, directa o indirectamente la corrupción. ¿Cómo es posible que haya tantos fideicomisos sin control, sin transparencia? Vamos informar sobre este tema pronto", señaló.

"Yo no sé cómo defienden lo indefendible, les debería dar vergüenza, pena, estar defendiendo que se mantenga la corrupción, el que no haya transparencia".

"Acuérdense de que en el gobierno anterior, una dirigente de un partido de oposición a nosotros, que se oponen a que desparezcan los fideicomisos, recibió como mil millones de pesos para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos y nunca se supo nada. Fue un fideicomiso, un fondo que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el gobierno pasado".

-"¿Es la senadora Josefina Vázquez Mota?", se le preguntó.

-Sí, una fundación relacionada con ella. Pues yo entiendo, de que estén inconformes y así otras irregularidades que se cometieron con estos mecanismos.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señalo que con la desaparición de estos fideicomisos se busca recoger este dinero y que que se destine a bienestar al pueblo, "que no se roben el dinero del presupuesto y que no haya bandidaje oficial".

Reiteró que aquellos deportistas profesionales, escritores, artistas y científicos que son beneficiarios de estos fondos seguirán recibiendo estos apoyos, "y hasta mejor porque será sin intermediarios".

Llama a legisladores de Morena a que no titubeen en tema de fideicomisos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó que haya legisladores de Morena que "titubean" en apoyar la desaparición de los 109 fideicomisos que el gobierno federal pretende desaparecer.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que la desaparición de estos fondos fue una promesa que hizo en campaña, por lo que acusó que hay legisladores de su partido que lo olvidan y "hay que estárselos recordando".

"Como aturde y confunde tanta propaganda en contra, hay hasta legisladores nuestros que titubean -me refiero de nuestro movimiento- que llegan a titubear, se les olvida y hay que estárselos recordando.

"Lo dijimos en campaña, que lo planteé en el Zócalo, que es uno de los 100 compromisos que hice, que le gente votó por acabar con la corrupción, pero es tanto el golpeteo que llega a confundir, y cuando se está llevando a cabo una transformación que hay que actuar con firmeza, el que se aflige se afloja".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que cuando esta propuesta pasó por la Cámara de Diputados hubo mucho escándalo "como si se estuviese llevando a cabo una reforma estructural, como las que aprobaban en el periodo neoliberal, como si fuese la Reforma Energética o la Reforma Fiscal, o la llamada Reforma Educativa".

"Si estuviésemos haciendo algo malo, pues entonces nos debería de dar vergüenza, pero si estamos limpiando de corrupción a México -que es el principal problema- nos deberíamos de sentirnos orgullosos", dijo.