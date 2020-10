Velan a Luciano Leal en San Fernando, Tamaulipas

En la funeraria La Paz del municipio de San Fernando, son velados los restos de Luciano Leal Garza. Afuera, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) continúan la búsqueda de los involucrados en su presunto secuestro y asesinato.

La noche del viernes y durante este sábado, los habitantes del lugar han acudido a la funeraria a solidarizarse con la familia de Lucianito.

Debido a las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, los familiares más cercanos tienen permitido el ingreso a la sala donde está su féretro. Alrededor hay muchas coronas y ramos de flores. En una pantalla se proyectan fotografías de Lucianito.

"Nuestro apoyo es total a la familia. Luchamos juntos con ellos en la búsqueda, es algo tan lamentable", dice Rosa, del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos de San Fernando.

Añade que, con su muerte, "la tragedia enluta a San Fernando y a todo Tamaulipas".

- ¿Tienen información de la Fiscalía?

"Me acaban de informar que los perfiles genéticos dieron 99.9 por ciento positivo", respondió.

Hasta el mediodía la FGJET no había emitido información oficial sobre ello a los medios de comunicación.

El menor, de 14 años de edad, desapareció el 8 de julio, presuntamente víctima de secuestro. Era buscado desde entonces.

La mañana del jueves 15 de octubre fue detenido en la ciudad de Matamoros, Erick Gamaliel Garza Buenrostro, familiar de la madre de Luciano, quien fue clave para dar encontrar los restos del joven.

El hallazgo ocurrió después del mediodía del viernes, atrás de las instalaciones de la Agencia Corona, en la colonia Jardín, por la salida a la Laguna Madre. Habían transcurrido 99 días desde su desaparición.

"Mi más sentido pésame a la familia, Dios les de fortaleza", "Que en paz descanse Lucianito", y "No hay palabras para describir este dolor tan grande", son algunas de las cientos de expresiones en redes sociales, de personas que se solidarizan con los padres.