logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Velasco destapa a Ruth González Silva

Por El Universal

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Velasco destapa a Ruth González Silva

Ciudad de México.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza ampliamente las preferencias electorales y que su postulación sería prácticamente un hecho si ella así lo decide.

Velasco afirmó en entrevista que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva se encuentra "dos a uno arriba" frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos, lo que la perfila con claridad como la opción más competitiva del partido para suceder a su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo.

"En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime", expresó el senador.

La senadora Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que por ahora su prioridad es el trabajo legislativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Se pueden decir muchas cosas, pero es lo que una servidora pueda decidir en su momento", señaló ante medios.

"Ahorita, mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar", afirmó la senadora.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Noroña responde a Díaz Ayuso tras críticas a México
    Noroña responde a Díaz Ayuso tras críticas a México

    Noroña responde a Díaz Ayuso tras críticas a México

    SLP

    El Universal

    Las críticas de Díaz Ayuso se dieron en un evento en Mar-a-Lago, donde también mencionó a Cuba y Nicaragua.

    Semar incauta toneladas de cocaína en aguas internacionales
    Semar incauta toneladas de cocaína en aguas internacionales

    Semar incauta toneladas de cocaína en aguas internacionales

    SLP

    EFE

    El operativo se realizó fuera de la Zona Económica Exclusiva de México, con apoyo internacional.

    Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios?
    Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios?

    Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios?

    SLP

    El Universal

    México registra 2 mil 467 casos de sarampión en 2026; autoridades refuerzan vacunación.

    Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas
    Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas

    Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas

    SLP

    El Universal

    El dictamen aprobado será remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.