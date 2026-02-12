Velasco destapa a Ruth González Silva

Ciudad de México.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza ampliamente las preferencias electorales y que su postulación sería prácticamente un hecho si ella así lo decide.

Velasco afirmó en entrevista que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva se encuentra "dos a uno arriba" frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos, lo que la perfila con claridad como la opción más competitiva del partido para suceder a su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo.

"En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime", expresó el senador.

La senadora Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que por ahora su prioridad es el trabajo legislativo.

"Se pueden decir muchas cosas, pero es lo que una servidora pueda decidir en su momento", señaló ante medios.

"Ahorita, mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar", afirmó la senadora.