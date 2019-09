Ven "con preocupación" dictámenes de leyes secundarias de educación

Siete organizaciones de la sociedad civil vieron "con gran preocupación" que las leyes reglamentarias a la reforma educativa que a partir de hoy se analizan en la Cámara de Senadores son inconstitucionales, y pidieron modificarlos para evitar poner "el destino" de los profesores "en la identificación o lejanía" con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Los integrantes del colectivo 10 por la educación: Alianza de Maestros, Cumbre de Líderes en Acción por la Educación (CLASE), Enseña por México, Mexicanos Primero, Proeducación, Suma por la Educación, y la Unión Nacional de Padres de Familia enviaron una carta a los senadores de la Comisión de Educación para pedirles modificar los dictámenes que la semana pasada se aprobaron en la Cámara de Diputados.

"Vemos con gran preocupación que los dictámenes de las leyes secundarias en la materia, aprobadas por la Cámara de Diputados, van en contra de la propia Constitución y del derecho de la educación".

La inconstitucionalidad se refiere a la contradicción con el Artículo Tercero Constitucional, el cual establece que la admisión a la carrera de maestros debe llevarse a cabo mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

Sin embargo, los dictámenes que aprobaron los diputados y que a partir de hoy se discuten en el Senado por un lado dan prioridad a los egresados de las normales públicas, de la UPN y de los centros de actualización para la asignación de plazas.

"(Lo que) significa darle prioridad a un grupo en particular y no atiende el principio de equidad e igualdad que se menciona en la Constitución para los procesos de selección de docentes. Es crucial modificar los artículos 35, 39 y 40 en el dictamen a revisión de la Ley General del Sistema de la Carrera de Maestros y Maestras".

Por el otro lado, las organizaciones consideraron que abrir espacios para que los sindicatos puedan interferir en el orden de los puntajes de los perfiles docentes idóneos para el ingreso o la promoción, "vulnera los principios de imparcialidad, transparencia y promueve regresar a vicios del pasado, con el riesgo de tráfico de influencias y sujeción a los representantes sindicales, y no el criterio de interés superior de la niñez".

Pidieron que se haga efectivo en la legislación secundaria el derecho a la imparcialidad, la universalidad y la igualdad de oportunidades para formar parte de la Carrera de Maestras y Maestros y avanzar "sin restricciones arbitrarias sino por su dedicación y desempeño".

"No se dignifica la profesión docente estableciendo cuotas para ocupar plazas y menos poniendo el destino de cada maestra y maestro en la identificación o lejanía con la dirigencia sindical del momento; por el contrario, esas medidas agravian a la profesión, someten a los maestros y oscurecen el derecho de los niños", reclamaron.