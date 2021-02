Vence al Covid, y sigue en lucha contra el cáncer

El box es el sueño de Diego, un joven estudiante de preparatoria que no imaginó que los primeros dos rounds de su vida iban a ser contra el cáncer y el Covid-19. Metepequense de nacimiento, este pugilista de 16 años ahora lucha por su vida en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Ciudad de México, donde su familia sospecha que se infectó con el SARS-CoV-2 en enero, lo que lo llevó a terapia intensiva, tratando de meterle un knockout a la enfermedad que ha paralizado al mundo.

Carlos Eduardo Aguilar Guadarrama, papá de Diego, explica que en noviembre se le detectó a su hijo un tumor cancerígeno en el pecho, por lo que fue redirigido al INCAN, donde el tratamiento empezaba a funcionar. El pasado 31 de diciembre, Diego regresó con su familia, pero comenzó con un dolor en el cuello por una vena hinchada, por lo que fue reingresado al INCAN.

Ese día comenzó la pesadilla. La falta de protocolos en atención inmediata, antes conocido como urgencias, en el hospital, lo expuso al SARS- CoV-2 y desarrolló Covid-19, la misma suerte corrió su madre. "Cuando estuvo en el departamento, no salía, se contagió en atención inmediata. A Diego le tuvieron que conseguir un respirador porque ya por sí solo ya no podía, tenía muy baja la oxigenación".

"De la cama 508 lo pasaron de nuevo a terapia intensiva y empeoró su salud, el Covid-19 le generó neumonía". Para que su ánimo subiera, la familia buscó sumar a Saúl "El Canelo" Álvarez a esta pelea. "Es una pelea más que tienes que ganar, échale muchos ganas, Dios sabe por qué hace las cosas, te mandó esta pelea, la pelea de tu vida".

"Tienes que echarle todas las ganas para ganar esta pelea, te mando un abrazo y estoy contigo, te mando bendiciones", le dijo El Canelo a través de un video. Pero no fue el único que ayudó para que el joven lograra meterle un jab al Covid-19, también llegaron videos de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); Ivette La Roca Zamora, campeona del Consejo Mundial de Boxeo, y Miguel Alacrán Berchelt, actual campeón del CMB del peso superpluma, entre otros. Este jueves, Diego salió de terapia intensiva para ser bajado a piso, pues logró ganarle por knockout al coronavirus, pero ahora sigue luchando contra el cáncer.