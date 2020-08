Vencen al Covid en Hospital Banamex; lo celebran con campanadas

El sonido de la campana en la Unidad Temporal Covid-19 en el Centro CitiBanamex es motivo de emoción entre pacientes y personal médico, significa que una persona más libró la batalla contra el virus. Alejandro Zúñiga es uno de ellos, quien tras varios días internado fue dado de alta.

"Estoy bien, agradecido con quien hizo este proyecto, con todos los doctores, enfermeras, el trato es de primera; yo invitaría a la gente que pasa por esto a que venga, que no tenga miedo, que te tratan súper bien", dijo al salir de este centro que se habilitó hace cuatro meses.

De acuerdo con el director médico de la unidad, Rafael Valdez Vázquez, al día ingresan entre 20 y 35 personas, mientras que entre 10 y 25 son dadas de alta. Expuso que la estancia promedio es de ocho a 10 días.

En entrevista, Valdez Vázquez comentó que en una primera etapa, del 29 abril al 31 de mayo, se recibieron 304 pacientes convalecientes o en recuperación, referidos de los hospitales reconvertidos a Covid-19 en el Valle de México para que se pudieran liberar camas en la pandemia. No obstante, a partir del 1 de junio se sumó el programa de hospitalización temprana, donde se canaliza a personas más vulnerables con síntomas de Covid-19, en especial con comorbilidades y de la tercera edad.

A la fecha se han recibido a mil 595 personas, de las cuales 234 están en camas de hospitalización general, 14 en Terapia Intensiva, 43 fueron canalizados a hospitales con servicios referidos; mil 298 fueron dadas de alta y sólo seis perdieron la vida. El director explicó que después de un mes de operación se vio la oportunidad de beneficiar a un mayor número de pacientes bajo el concepto de hospitalización anticipada, y que con la experiencia adquirida se identificó que la intervención médicamente temprana podía modificar el curso de la enfermedad.

Detalló que de todos los pacientes atendidos de abril a la fecha, 70% tiene al menos una comorbilidad, principalmente sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y pulmonares, por lo que ha sido funcional el atender de manera anticipada.

Otra modalidad es la de Terapia Intermedia, donde se proporciona apoyo respiratorio, denominado de puntas nasales de alto flujo, lo cual "ha resultado ser muy eficiente, porque es un punto intermedio entre lo que es la oxigenoterapia convencional y la ventilación mecánica invasiva, de tal manera que hemos logrado evitar que los pacientes progresen a una mayor gravedad".

Precisó que 150 pacientes han requerido puntas nasales y en 60% se evitó que les aplicaran una ventilación mecánica. Por medio de ocho módulos de valoración se invita a las personas con Covid a la hospitalización anticipada, estos se ubican en el Instituto Nacional de Cardiología; en el Hospital General Rubén Leñero; el Centro de Salud Dr. José Castro Villagrana; en el Hospital Materno Infantil Xochimilco; en la Central de Abasto; jurisdicción sanitaria de Tláhuac; Hospital General Enrique Cabrera; y en el Palacio Municipal de Naucalpan.

"Tenemos pacientes que se encuentran en condición de convalecencia canalizados de hospitales, más los que hemos ingresado con el programa de atención hospitalizada; y hay un tercer grupo que es para aislamiento, es decir, pacientes que no tienen factores de riesgo, pero que es importante que se mantengan aislados".

Precisó que entre 2% y 5% de los pacientes sólo están en el proceso de aislamiento. En cuanto a la operación del lugar, hay mil 600 personas laborando en esta unidad, 800 personal médico y 800 operativos, además se siguen habilitando camas. "Hemos aprendido a estar preparados para los escenarios potenciales, ciertamente la ocupación hospitalaria pareciera que se estabilizó, pero el flujo de pacientes para la hospitalización anticipada aquí se ha mantenido", dijo Valdez Vázquez.