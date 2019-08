Vende hamburguesas en puente donde colgaron a 9; "no le temo a nada", asegura

Isidro García Martínez vende desde hace 25 años hamburguesas, hot dogs y refrescos debajo del puente del Libramiento Oriente y Bulevar Industrial, en Uruapan, Michoacán, el mismo puente donde la madrugada del jueves fueron colgados los cuerpos de nueve personas.

"El Güero", como es conocido, cuenta que esa madrugada, cerca de las 5:20 de la mañana, escuchó un fuerte golpe, "como si hubieran atropellado a alguien". Al voltear vio en el piso a una persona muerta, pero él siguió en sus labores.

Un par de minutos después volvió a ver y a sus espaldas ya colgaban los demás cuerpos.

"En realidad, para mí fue muy poco lo que me tocó ver, porque simplemente yo estoy en mis labores, en mi trabajo", platica, mientras acomoda su puesto y empieza su jornada para vender sus hamburguesas y hot dogs.

Con su mandil puesto y sin dejar de despachar a sus clientes, García Martínez dice que no sintió "casi nada", que no le teme a los muertos.

"A lo único que le temo es a hacerle mal a otras personas, para que no me hagan mal a mí, es lo que yo tengo siempre de por medio", dice.