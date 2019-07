Venden en Los Pinos reloj hecho con metal del Titanic

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) vendió un pedazo del Titanic en casi 180 mil pesos.

Se trata reloj marca Romain Jerome, modelo Moon Dust DNA que vendió en su precio de salida que fue de 170 mil 900 pesos y cuya carátula está hecha del metal del Titanic, según lo informado por Nabiha Saade, Directora ejecutiva de comercialización de bienes muebles e inmuebles del SAE.

La joya fue vendida durante la tercera subasta del gobierno federal que este domingo se realiza en el Complejo Cultural de Los Pinos en la que también logró vender una esclava de caballero con hechura tipo rolex en oro blanco de 18k, adornada con dos cocodrilos entrelazados en oro blanco de 10k con mil 331 diamantes de .01q y cuatro esmeraldas de .01q.

El precio de salida de la ostentosa pulsera era de 163 mil 700 pesos pero fue adquirido por uno de los 70 compradores que asistió a la subasta en 200 mil pesos.

La subasta se conforma de 148 lotes y algunas de las piezas permanecen exhibidas en el Salón Venustiano Carranza de Los Pinos donde el público aprovecha para ver en vivo las joyas.

Reloj regalado a funcionario se vendió en más de 40 mil pesos

El regalo que un funcionario recibió y que se vio obligado a entregar a las autoridades, fue vendido por el gobierno federal en más de 40 mil pesos.

Se trata de un reloj marca Cartier cuyo ex dueño lo recibió como regalo, pero lo puso a disposición porque su precio le impedía recibirlo.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lo agregó a la subasta que se realiza este domingo en el Complejo Cultural de Los Pinos y lo ofertó con un precio de salida de 33 mil 100 pesos y logró venderlo por un total de 42 mil 500 pesos.

En tanto, la pieza más barata no logró ser vendida.

Se trató de un reloj para dama de la marca Gucci cuyo precio inicial fue de 10 mil 200.

El reloj fue ofertado en el lote número 71 mismo que al no existir interés por ninguno de los compradores, fue declarado desierto.

Las joyas decomisadas

Esta mañana de domingo arrancó la subasta de 148 lotes de joyería incautada o entregada como regalo a funcionarios públicos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en las instalaciones de Los Pinos.

La joya de la corona, como la han considerado personas que participan en la subasta es el lote 130, es un reloj para caballero marca Piaget en oro blanco de 18 kilates con 57 diamantes cuyo precio de arranque es de 2 millones 953 mil 700 pesos, el cual fue inscrito por la Fiscalía General de la República.

Los lotes que se presentarán en esta tercera subasta pública del gobierno federal serán subastados entre 20% y 30% menos del valor que tienen en el mercado.

El recurso se entregará en entre 2 o 3 semanas a municipios del estado de Michoacán para la construcción de obra pública en comunidades marginadas del país.

El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado anunció que habrá subastas cada dos o tres semanas y se espera que se recauden alrededor de 21 millones de pesos.

"Algunas piezas tienen 5, 4 o 3 años que no se habían podido vender porque no tenían certificado de abandono; estaban en nuestras bóvedas sin producir. El artículo más caro es un reloj Piaget con más de 200 incrustaciones de diamantes y el más barato es un reloj Gucci de mujer de 10 mil pesos", dijo Ricardo Rodríguez Vargas, director del SAE.