Venden mochilas de Uber Eats en Facebook hasta en 200 pesos

La Procuraduría de la Ciudad de México recientemente abrió una carpeta de investigación por un asalto cometido por presuntos repartidores de comida, los cuales abordaron a un conductor en la zona de Santa Fe para quitarle sus pertenencias.

Tras el hecho, EL UNIVERSAL hizo una búsqueda a través de Facebook Market y encontró que mochilas térmicas de Rappi, Uber Eats y Postmates, que se usan para transportar comida, se comercializan de los 200 a 900 pesos.

"Como nueva. Semana y media de uso", se describe en una de las fotografías publicadas, la cual anuncia una mochila de Uber Eats color verde claro, cuyo vendedor la ofrece en 350 pesos.

Otro de los vendedores ofrece la mochila térmica del servicio en 400 pesos, señalando que es nueva y que viene con "chaleco y todos los aditamentos". Mientras tanto, otro usuario ofrece la mochila en 350 pesos, también "en buenas condiciones" y "contiene todos los aditamentos".

EL UNIVERSAL contactó a los tres vendedores a través de la red social, quienes ofertaron la mochila de Uber Eats en 250, 350 y 200 pesos.

"Las mochilas aquí rolan como locas, date cuenta y hay weyes que las traen bien feas... lo que importa es traer a la gente trabajando", señaló Víctor "N", quien supuestamente trabaja para la plataforma.

Mientras tanto, Ricardo "N", quien dijo trabajar para varias empresas de esta categoría, sostuvo que tras comprar la mochila en las oficinas de las aplicaciones, el repartidor puede revenderlas pues "no hay problema". Refirió tener un contacto que las consigue completamente nuevas y puntualizó que la venta de este material en las empresas está en 600 pesos.

Diego "N" indicó que la entrega de mochilas se realiza en las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad y que se incluye, sin costo, el chaleco con el logo de "Uber Eats".

A pregunta expresa, Víctor "N" sostuvo que no existe ningún problema en adquirir una mochila a través de ese medio y que "nadie te va a cuidar si compras o no la mochila en las oficinas (de la aplicación)".