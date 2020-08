Venden vacuna falsa contra Covid en Tlapa, Guerrero

El alcalde de Tlapa, Dionisio Pichardo García, alertó de la venta y aplicación de una vacuna falsa contra Covid-19 en colonias de este municipio ubicado en la Montaña de Guerrero. En sus redes sociales Pichardo García alertó que un grupo de personas están recorriendo las colonias de Tlapa y está vendiendo y aplicando una vacuna contra el coronavirus la cual, dijo, no existe.

"Llegaron a Tlapa unos listos que andan vendiendo y aplicando una supuesta vacuna, han estado recorriendo las colonias y eso es falso, las autoridades de salud no han informado nada al respecto, así que no se dejen sorprender pues vienen por nuestro dinero y ponen en riesgo nuestra salud", posteó en su cuenta de Facebook. En el mensaje, alcalde no informó del costo de la vacuna falsa ni tampoco indicó qué medicamento o sustancia están aplicando a los que han caído en el engaño.

Pichardo García explicó que hasta el momento no existe una vacuna que cure el coronavirus. Recalcó que en Guerrero la Secretaría de Salud no ha autorizado ninguna vacuna por lo que pidió a la población no dejarse engañar por este grupo que vende y aplica la supuesta vacuna. Además los exhortó a que si presentan algún síntoma de Covid-19 acudan al hospital o algún centro de Salud. Tlapa es el municipio más grande de la región de la Montaña. Ahí es donde está el único hospital que atiende a paciente de Covid-19, con 15 camas para unas 400 personas que habitan los 19 municipios que integran esa región.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la Secretaría de Salud (Ssa) y la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzaron una investigación y una búsqueda para dar con el grupo que está vendiendo y aplicando la vacuna falsa. "Hemos conocido que en Tlapa y en la zona de La Montaña, ha aparecido un grupo de personas que se presentan como vendedores de la vacuna del Covid-19. No hay vacuna, es una mentira y son farsantes quienes estén promoviendo esto", señaló.

En un comunicado conjunto, la fiscalía y la Ssa informaron que implementaron una operación de búsqueda para detener los responsables. Explicaron que este grupo está cometiendo un delito contra la salud porque la única institución autorizada para la aplicación de alguna vacuna es la Ssa. "(...) la Policía Investigadora Ministerial y la Jurisdicción sanitaria en la Región de la Montaña trabajan para ubicar a quienes de manera irresponsable pretenden engañar a la población, ya que no existe aún la vacuna contra el Covid-19 avalada por el Organismo Internacional de la Salud", informaron.