Venta de avión presidencial recuperará el costo de mantenimiento: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, sostuvo que la venta del avión presidencial recuperará más de lo que costó su mantenimiento durante el año que no fue usado, cerca de 30 millones de pesos.

En un comunicado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recordó que, la aeronave adquirida en 2012, tuvo un costo de 218 millones de dólares y, además, "se le adaptaron espacios y acabados lujosos".

También acusó que, en menos de tres años de funcionamiento, el Boeing 787 presentó dos fallas importantes, y "es la muestra más representativa de la opulencia a la cual tenían acceso los servidores públicos en el pasado".

"La austeridad republicana no es sólo una característica de la actual administración, sino una demanda de la sociedad, producto de los lujos que por tanto tiempo se instalaron dentro de la administración pública", señaló.

Monreal Ávila destacó que, desde el inicio de la actual administración federal, el avión presidencial y otras 72 aeronaves --que estaban al servicio de altos funcionarios-- fueron sometidos a un proceso de subasta.

El senador aseguró el elevado precio del avión ha impedido que éste pueda ser colocado en el mercado, pero, con el fin de reactivar el proceso de venta, el avión regresará a territorio nacional para ser subastado.

"Los recursos que se recuperen serán utilizados para cubrir necesidades básicas para la sociedad y no, como en el pasado, para adquirir mayores lujos", dijo.