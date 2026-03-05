Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente del consejo de administración de Banamex,

, dijo que el día en que inversionistas institucionales firmaron la adquisición de 24% de Banamex, fue el

, coincidiendo con el operativo federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", evento que no mermó la confianza en el país."El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del Mencho y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento o nada, todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones, esto habla maravillas de México, la gente quiere confiar en México, quiere invertir en México, eso es gracias al liderazgo que tenemos", destacó el empresario.Durante lade consejeros de Banamex, Chico Pardo resaltó que la presencia de firmas como, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y larespaldan su plan para fortalecer a Banamex y son una muestra de confianza que hay en el país.En ese sentido, reconoció al secretario de Hacienda,, elque ha recibido por parte de las autoridades financieras para la adquisición de Banamex, cuyo 24% adicional de acciones vendidas a inversionistas institucionales solamente están a la espera de la aprobación de la autoridad antimonopolio en el país."Tengo el compromiso de encabezar esta nueva etapa para Banamex, marcada por su regreso a manos mexicanas y para mantener e incrementar su papel como un pilar de desarrollo de México y ser siempre socios y aliados de"Decidí invertir en Banamex porque vi unade tener unen todos nuestros colaboradores y desde luego, en nuestro país. Durante mi carrera los proyectos y empresas que he liderado mantienen un eje común que es lay la profunda convicción de que la mayor inversión, está aquí, por sus grandes posibilidades y sobre todo por su gente", dijo Chico Pardo.-----Buscan acelerar la digitalización de BanamexEl empresario dijo que se ha creado un grupo de trabajo para acelerar la digitalización conque ya están colaborando muy de cerca con el equipo de Banamex, cuya estrategia en 2026 se centrará en reconstruir y fortalecer los negocios que por la separación se quedaron en, particularmente la banca corporativa y de inversión."Al igual que la digitalización, el proceso de desconsolidar a Banamex de, es tan prioritario como urgente. Es unmuy importante", subrayó.El empresario resaltó que elde Banamex se enfocará en sus clientes, además de fortalecer susy su"Que nuestros clientes estén convencidos de que este es eldel país. Vamos a impulsar nuestrospara que crezcan en calidad y número de beneficiarios, así como hacer que más personas conozcan del arte y de laque tenemos en Banamex", expuso.En su discurso, Chico Pardo dijo a los consejeros de Banamex que "ustedes, nuestros clientes y consejeros, saben mejor que nadie lo que necesitamos" y añadió que se requiere de su"para llevar a la firma a ser elnúmero uno de México"."Cuando la, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó mi compra, me comprometí a ser unen todo el país y ustedes son esenciales para cumplir mi promesa. Hoy todos tenemos que creer en México, no debemos de ser factores de queja, debemos ser todo nuestro mayor esfuerzo, para que nuestro país crezca", dijo.