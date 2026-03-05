Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra
El presidente de Banamex, Fernando Chico Pardo, informó que la firma de la venta del 24% coincidió con el operativo federal contra
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente del consejo de administración de Banamex,Fernando Chico Pardo , dijo que el día en que inversionistas institucionales firmaron la adquisición de 24% de Banamex, fue el domingo 22 de febrero
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, coincidiendo con el operativo federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", evento que no mermó la confianza en el país.
"El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del Mencho y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento o nada, todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones, esto habla maravillas de México, la gente quiere confiar en México, quiere invertir en México, eso es gracias al liderazgo que tenemos", destacó el empresario.
Durante la 34 plenaria de consejeros de Banamex, Chico Pardo resaltó que la presencia de firmas como General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y la Qatar Investment Authority respaldan su plan para fortalecer a Banamex y son una muestra de confianza que hay en el país.
En ese sentido, reconoció al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades financieras para la adquisición de Banamex, cuyo 24% adicional de acciones vendidas a inversionistas institucionales solamente están a la espera de la aprobación de la autoridad antimonopolio en el país.
"Tengo el compromiso de encabezar esta nueva etapa para Banamex, marcada por su regreso a manos mexicanas y para mantener e incrementar su papel como un pilar de desarrollo de México y ser siempre socios y aliados de Citi.
"Decidí invertir en Banamex porque vi una oportunidad única de tener un impacto positivo en todos nuestros colaboradores y desde luego, en nuestro país. Durante mi carrera los proyectos y empresas que he liderado mantienen un eje común que es la confianza en México y la profunda convicción de que la mayor inversión, está aquí, por sus grandes posibilidades y sobre todo por su gente", dijo Chico Pardo.
-----Buscan acelerar la digitalización de Banamex
El empresario dijo que se ha creado un grupo de trabajo para acelerar la digitalización con asesores externos que ya están colaborando muy de cerca con el equipo de Banamex, cuya estrategia en 2026 se centrará en reconstruir y fortalecer los negocios que por la separación se quedaron en Citi, particularmente la banca corporativa y de inversión.
"Al igual que la digitalización, el proceso de desconsolidar a Banamex de Citi, es tan prioritario como urgente. Es un año de transición muy importante", subrayó.
El empresario resaltó que el plan central de Banamex se enfocará en sus clientes, además de fortalecer sus programas sociales y su área cultural.
"Que nuestros clientes estén convencidos de que este es el mejor banco del país. Vamos a impulsar nuestros programas sociales para que crezcan en calidad y número de beneficiarios, así como hacer que más personas conozcan del arte y de la riqueza cultural que tenemos en Banamex", expuso.
En su discurso, Chico Pardo dijo a los consejeros de Banamex que "ustedes, nuestros clientes y consejeros, saben mejor que nadie lo que necesitamos" y añadió que se requiere de su apoyo "para llevar a la firma a ser el grupo financiero número uno de México".
"Cuando la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó mi compra, me comprometí a ser un motor de desarrollo en todo el país y ustedes son esenciales para cumplir mi promesa. Hoy todos tenemos que creer en México, no debemos de ser factores de queja, debemos ser todo nuestro mayor esfuerzo, para que nuestro país crezca", dijo.
no te pierdas estas noticias
Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra
SLP
El Universal
El presidente de Banamex, Fernando Chico Pardo, informó que la firma de la venta del 24% coincidió con el operativo federal contra
Sheinbaum visita Jalisco y reafirma apoyo tras operativo
SLP
El Universal
Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum reiteró el compromiso con los jaliscienses.
Marcha 8M: 15 frases y consignas que puedes usar en tus letreros
SLP
El Universal
La marcha del 8 de marzo en CDMX busca visibilizar la violencia y exigir justicia por feminicidios.