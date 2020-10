"Ver a los primeros pacientes me invadió de temor"

"Ver a los primeros pacientes de Covid al inicio de la pandemia me invadió de temor", admite Eduardo López Chávez, médico internista del Hospital Adolfo López Mateos, quien sobrevivió al contagio del virus que adquirió mientras trataba de salvar la vida de los pacientes que llegaron al sector salud mexiquense durante el inicio de la emergencia sanitaria.

"Yo estaba en la primera línea de atención, recibía a los primeros pacientes que requerían internamiento, que llegaban a urgencias y se atendían en piso, en una cama o preparaba a los pacientes que iban a terapia intensiva", explica.

Tras recibir un galardón durante la conmemoración del Día del Médico, en donde fue reconocido por su entrega, cuenta que al comenzar la pandemia, el personal médico debió retomar hábitos tan simples como el constante uso del cubrebocas, el alcohol en gel, equipo de protección; aspectos que desde hace varios años formaban parte de las medidas para evitar infecciones y que ahora queda claro, deberán asumir para el resto de la vida.

Con la voz entrecortada y sensible, narra que como él, muchos decidieron alejarse de su familia para no llevar el virus a casa, aprovecharon las oportunidades en algunos hoteles o lugares de asistencia para dormir.

El médico internista comenta que se contagió durante sus jornadas laborales, pero más allá de ahuyentarlo, aprendió de fondo sobre el padecimiento, y si bien persiste la batalla contra ese virus, asegura que el impacto más grave como especialistas es observar a una persona "ahogándose", con una baja saturación y reaccionar tan rápido como sea posible, porque la meta es sólo salvar la vida del paciente.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reconoció al personal sanitario que perdió la vida en estos meses de pandemia, luego de contraer esta enfermedad durante su tiempo laboral, y pidió un minuto de silencio en su memoria.

Enfatizó que después de estos meses de emergencia sanitaria, actualmente la cantidad de pacientes hospitalizados e intubados ha disminuido considerablemente y confió en que la ciudadanía atenderá las medidas preventivas correspondientes para retornar a las actividades.

El gobernador informó que en lo que va de la emergencia sanitaria han fallecido 134 trabajadores del sector salud, de ellos 12 se desempeñaban en el sistema estatal, 19 del IMSS, cinco del ISSSTE, 19 del ISEM y uno privado, además de 27 enfermeras, un odontólogo, cuatro laboratoristas, además de 46 trabajadores sanitarios. Siendo 60% hombres y 40% mujeres.