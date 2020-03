Veracruz con capacidad para 3 mil 500 pruebas de COVID-19

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó que el estado tiene la capacidad de aplicar hasta 3 mil 500 en esta pandemia por el COVID-19.

En rueda de prensa desde palacio de Gobierno del ejecutivo, aclaró que hasta el momento se han aplicado 82 pruebas y se han reportado 14 casos confirmados y 116 están en calidad de sospechosos.

Indicó que las personas consideradas como casos sospechosos se les pedirá el confinamiento y a los que tienen síntomas claros se les tomará la muestra, además de que se está tratando de atender los casos que pueden ser positivos y se pueden agravar.

"Modificamos un poquito como catalogar al sospechoso con la finalidad de sugerirle confinamiento independientemente si era positivo o no, o incluso si tenía síntomas porque estamos en la etapa en la que todavía es posible hacer eso, al no tener casos de tercera generación y todavía, me parece, ninguno de segunda generación han sido casos importados", dijo.

