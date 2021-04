Veracruz prevé regreso a clases presenciales en segunda quincena de mayo

El gobierno de Veracruz propuso el regreso a clases presenciales en la segunda quincena de mayo, sin embargo requerirá del visto bueno de la Secretaría de Educación Pública.

Tras la aplicación de vacunas a todo el personal de la Secretaría de Educación de Veracruz, desee maestros, personal administrativo, técnico y hasta el propio titular de la dependencia, la administración estatal consideró viable el regreso a clases presencial.

"Después de la primera quincena de mayo, probablemente el 17, pero estamos en un sistema federado y será la Secretaría de Educación Pública la fecha exacta del retorno a Veracruz", dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El morenista consideró urgente que se retorne a las clases presenciales.

"Se respetará la postura de padres de familia que no quieran enviar a sus hijos, pero yo no creo que exista alguien que no envíe a su hijo a aprender, no lo creo, pero si alguien lo decide se buscarán las maneras de cómo ir cubriendo, lo vamos a analizar de acuerdo a las consideraciones de la SEP".

Justificó el regreso a clases presenciales al señalar que Veracruz como estado se ubica en el color verde del semáforo epidemiológico y que en el estado ya no hay municipios en color rojo o naranja.

"Algunos padres expresan mediáticamente alguna preocupación, pero la verdad es que la gran mayoría desea que sus hijos tengan ese entorno escolar, que aprendan en ese entorno; ven que el niño ya no está aprendiendo, que está cansado de estar mirando un televisor o buscando los medios electrónicos y ya no hace caso a los indicaciones de los maestros".