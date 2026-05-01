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Verdad, justicia y defensa de la soberanía: CSP

Si no hay pruebas, no hay nada que temer, dice la presidenta

Por El Universal

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Verdad, justicia y defensa de la soberanía: CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la única autoridad que determine si se procede legalmente en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía", sostuvo.

En su conferencia de este jueves en Palacio Nacional, la Mandataria subrayó que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas "contundentes e irrefutables" conforme a la legislación mexicana.

"Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción", dijo la Presidenta.

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Fue enfática al señalar que su gobierno no encubrirá a nadie. "Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito", afirmó; sin embargo, advirtió que sin evidencia sólida las acusaciones pueden tener un trasfondo político. "Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es político", agregó.

La presidenta Sheinbaum rechazó cualquier tipo de intervención extranjera ante las decisiones que le competen al gobierno mexicano.

"Debe quedar sumamente claro que bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México", expresó.

La Presidenta también reveló que habló por teléfono con el gobernador Rocha Moya, a quien le transmitió un mensaje directo: "Le manifesté que, sin pruebas contundentes, no hay nada que temer".

Insistió en que su postura no depende de afinidades políticas.

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