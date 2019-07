"Vete a México si quieres hablar español", gritan a hombre en Florida (VIDEO)

Dos mujeres fueron captadas en el momento en que insultaban al gerente de un restaurante de comida rápida en Florida que había dado indicaciones en español a uno de sus empleados; "vete a México si quieres hablar español", le dijeron.

El video, que fue compartido el pasado 6 de julio en un grupo privado de Facebook, muestra el momento en que las dos señoras mayores piden al gerente de uno de los establecimientos de comida de Burger King que hable inglés, pues está en Estados Unidos.

"Esto es Estados Unidos, el lenguaje principal es el inglés... vete a México si quieres hablar español", dice una de las mujeres que viste una blusa azul.

El gerente, que fue identificado como Ricardo Castillo, argumentó que es libre de expresarse y que no era mexicano.

"Está teniendo muchos prejuicios y te quiero fuera de mi restaurante ahora mismo", pidió Castillo.

La segunda mujer, que vestía una blusa rosa, le respondió que ese no era su restaurante.

"Me iré cuando termine mi comida", dijo la primera mujer.

Según el medio "Miami Herald", Castillo intentó llamar a la policía para reportar a las dos mujeres, ante esto, las señoras se retiraron del lugar.

"Tengan un buen día y no regresen", dijo el gerente. "No se preocupe, no lo haremos", contestaron.

El diario agregó que Ricardo Castillo nació en Puerto Rico y que había hablado español a un empleado cuando las dos mujeres lo escucharon.

El hecho se da a semanas de que el presidente Donald Trump anunciara por Twitter que el ICE iniciaría un proceso para deportar a "millones" de indocumentados.

Poco después, se supo que ICE planeaba redadas masivas a partir del 23 de junio, pero Trump postergó dos semanas las redadas, plazo que acabó este pasado domingo, para dar tiempo a que demócratas y republicanos pactasen un acuerdo migratorio en el Congreso, pero hasta el momento no han alcanzado ningún acuerdo.