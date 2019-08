"Vete al carajo no es una grosería", dice AMLO

"Quién no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este jueves se reuniera con diputados y senadores de Morena.

Expresó que se vayan "al carajo los ambiciosos vulgares" al referirse a "quienes buscan cargos a como dé lugar", aunque refirió que dicha expresión no es una grosería.

"Vete al carajo no es ninguna grosería, el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe ir al carajo", expresó.

Sobre la elección del nuevo dirigente de Morena, el titular del Ejecutivo federal indicó que Morena es el único partido que tiene la figura de la elaboración de encuestas para la elección de candidatos de dirigentes, con el fin de evitar confrontaciones que afecten la imagen de ese partido.

"Mi recomendación respetuosa es que no se deseche esa posibilidad en la elección de los dirigentes, que se hagan encuestas y ver quién es quién. Cuando yo estuve a cargo de Morena utilice ese método y nos evitó muchos conflictos, recuerdo que en el 2012, con Marcelo Ebrard, fuimos a una encuesta y apostaban los adversarios que habría ruptura, se frotaban las manos y se quedaron con las ganas, Marcelo no escucho el canto de las sirenas, se puso cera en los oídos", dijo.