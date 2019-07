Viajar, prioridad de la Generación Z

El 78% de los mexicanos de entre 16 y 24 años de edad tienen como prioridad viajar y conocer nuevos lugares sobre cualquier otro tipo de compromiso, según una investigación del portal de viajes Booking.com.

El ejercicio se realizó a través de una encuesta en línea, en la cual se incluyeron 29 países como Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, México y Suecia.

La llamada generación Z, en México, tiene en primer lugar dentro de su lista de prioridades los viajes y son uno de sus principales objetivos cuando se habla de ahorrar para los próximos cinco años. Además, 73% mencionó que prefieren juntar dinero para el depósito de una casa o departamento, mientras que 71% invertiría en su educación o capacitación profesional.

Por otro lado, 85% de los mexicanos de generación Z tienen como prioridad convertir sus empleos en experiencias de vida importantes, aunque esto no choca de manera directa con su intención de conocer otras regiones. De hecho, a 71% de los encuestados les gustaría poder incluir los conocimientos adquiridos en viajes en su trabajo.

La curiosidad es parte importante de dicho grupo, pues siete de cada 10 encuestados mostraron interés por tener un empleo que les permita visitar y conocer a fondo otras culturas, teniendo desde luego la posibilidad de experimentarlas personalmente.

Esta generación se caracteriza por retener muy bien los conocimientos adquiridos al viajar, lo cual puede ser aprovechado por las empresas para llevar a cabo proyectos que requieran movilidad, así como la posibilidad de que este tipo de trabajadores obtengan nuevas habilidades útiles.

Los próximos trabajadores mexicanos buscan trabajos que se acoplen a sus necesidades no sólo profesionales, sino personales. Ya no buscan establecerse en un sólo lugar, destacó la investigación.