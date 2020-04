Vialidades del Centro se mantendrán cerradas para evitar contagios

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, comentó que para evitar contagios y aglomeraciones, se seguirán cerrando algunas vialidades del Centro Histórico, como ocurrió en la calle Madero.

"Se tomó la determinación de hacer suspensiones de actividades por parte del INVEA, de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en varios negocios que no eran esenciales, pero hoy se va a continuar, no solamente con el cierre de negocios, sino se van a empezar a cerrar algunas calles porque no queremos aglomeraciones en las calles del Centro Histórico, que puedan poner en riesgo la vida de las personas", comentó.

Explicó que desde la implementación de la emergencia sanitaria solo permanecían abiertos el 3% de los comercios del Centro Histórico, pero esta semana, algunos decidieron abrir y se registró movimiento en al menos el 5% de los negocios en el Centro Histórico, por lo que reiteró a seguir las medidas para evitar contagios.

"Si se va alguien a una aglomeración hay un riesgo alto de un peligro de contagio, entonces vamos a seguir con los altavoces de las patrullas, pidiéndole a las personas que se queden en casa y que los que tengan que salir lo hagan con Sana Distancia, y claro que vamos a seguir cerrando algunas calles del Centro Histórico y solamente permitiendo el ingreso a los vecinos", expuso la funcionaria local.