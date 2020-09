Vicente Fox comercializará productos de cannabis en 400 tiendas de México

Paradise, una empresa que comercializa productos legales derivados de la marihuana, se asoció con el expresidente Vicente Fox Quezada, para establecer en un plazo de tres años, unas 400 tiendas en los principales destinos turísticos del país, informó Fernando Díaz, Director de Proyectos de la citada compañía.

Comentó Díaz que las conversaciones con el exmandatario panista que culminaron con su incorporación como socio inversionista, iniciaron alrededor de octubre de 2019 y a finales de febrero de 2020, lo tuvieron como conferenciante en la Convención Cannábica. La nueva economía de México: Cannabis, que se desarrolló en el Planetario Alfa, de San Pedro Garza García, donde se abordaron las oportunidades de negocios que ofrece la marihuana. "Hemos trabajado junto con el Centro Fox en una gran estrategia para el desarrollo de tiendas especializadas en productos legales de cannabis, para poner nuestras tiendas en los principales lugares turísticos del país", comentó Fernando Díaz en entrevista.

La empresa, que nació en esta ciudad, actualmente cuenta con más de 10 sucursales; abrió hace ocho meses un establecimiento en Sayulita, Nayarit y en tres semanas otra más en Tulum, Quintana Roo, al tiempo que próximamente tendrá nuevas sucursales en Puerto Vallarta, Jalisco y Los Cabos, Baja California Sur. Expresó el entrevistado que, contrario a lo que pudiera pensarse, a ellos no los afectó la suspensión de actividades a raíz de la pandemia de Covid-19, ya que repuntaron las ventas de aceite de cannabidiol, a raíz de una información que dieron a conocer en abril pasado, directivos del Tecnológico de Monterrey del área de la salud, en el sentido de que se estaba desarrollando un protocolo de investigación con el citado producto, para tratar la enfermedad viral, pues se considera que fortalece el sistema inmunológico.

Fernando Díaz aseveró que con ese impulso que tuvieron estos meses, aunado al potencial que ofrece la industria, una vez que se apruebe o regule la comercialización de más productos, incluyendo el posible cultivo de la planta, en sociedad con el ex presidente Fox, trabajan en un plan de expansión que contempla abrir 30 sucursales de Paradise en la zona metropolitana de Monterrey, así como unas 400 tiendas bajo el modelo de franquicias, principalmente en destinos turísticos de otros estados del país. Explicó que dichos establecimientos se estarían abriendo dentro de los próximos tres años. Cada sucursal implicaría una inversión que puede oscilar entre 400 mil y 900 mil pesos.

El director de Proyectos de Paradise recalcó que la cadena de tiendas que comercializa productos legales derivados del cannabis se enfoca en las áreas de salud, diversión y bienestar. "Manejamos productos de belleza, alimenticios, proteínas, fibras, semillas para ensaladas, licuados, y el aceite de canabidiol. Con este último producto, recordó Díaz, se trató a la niña Graciela (Grace) Elizalde Benavides, la primera persona que utilizó en México cannabidiol de manera legal, por una lucha que dio su padre Raúl Elizalde, para que se pudiera importar el aceite con fines médicos.

En este momento, comentó Díaz, trabajan para empezar a producir algunos derivados del cannabis. Ya fabrican el papel arroz para hacer cigarrillos, aunque muchas de sus mercancías las importan de países donde ya está regulado el cultivo de la planta y su industrialización. Mencionó que en México hay varias iniciativas para que se legalice la marihuana y el Senado debe informar en diciembre los avances al respecto. Entre tanto, Paradise no contempla dedicarse al cultivo de la planta, pero una vez que la ley lo permita, harán sinergia con agricultores mexicanos.

"Es una industria con mucho potencial, para desarrollar el área médica, recreativa, hacer productos textiles, bloques para la industria de la construcción, fabricación de partes automotrices, así como elaboración de productos de belleza y alimenticios", dijo el entrevistado.

Según Paradise, el valor de la industria legal de la planta en Estados Unidos representa un valor de 52 mil millones de dólares y en Canadá es del orden de los ocho mil 600 millones de la misma divisa, por lo que la legalización de la planta abre una enorme oportunidad para la generación de riqueza por varios miles de millones de dólares, la creación de miles de empleos de empleos y el desarrollo de varios sectores económicos, además de que podría contribuir a la pacificación del país.