Vicente Fox pide que maestros den clases virtuales

El expresidente Vicente Fox sugirió a través de su cuenta de Twitter que los estudiantes mantengan una interacción con su docente a través del uso de la tecnología.

Fox cuestionó sobre qué harán los maestros y maestras durante las clases a distancia, por lo que sugirió replicar el modelo educativo de las aulas por medio del uso de herramientas tecnológicas. "Porque no replicar vía zoom, vía Skype u otras el modelo tal como es. El maestro con sus alumnos, viéndose cara a cara de manera interactiva", escribió.

Agregó que sin la presencia de un maestro es difícil que los estudiantes mantengan el interés. "Sin mi maestro es difícil q yo mantenga el interés y evite distracciones. La tecno lo permite!!!".

El lunes pasado el Gobierno Federal anunció que el día 24 de agosto será el regreso a clases pero este se llevará a cabo a distancia.

En su conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el regreso a clases se apoyará en los medios de comunicación, principalmente en las televisoras.

Las personas que no tengan acceso a televisión podrán seguir las clases por radio y a través de los libros de texto. "Quisiéramos volver a clases presenciales pero no es posible ni prudente", dijo Moctezuma.

Los contenidos educativos se transmitirán de las 7:00 a las 20:00 horas.

El programa de educación a distancia que implementará la Secretaría de Educación Pública (SEP) estará basado fundamentalmente en la televisión, dijo el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, puesto que 94% de las familias cuentan con este aparato en casa.

Para quienes no lo tienen, que son las personas que viven en las comunidades más marginadas del país, el personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) acudirá a sus casas a entregar cuadernillos para que puedan trabajar, además de que se va procurar transmitir los contenidos en radio.