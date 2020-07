Vicente Zambada, hijo de "El Mayo", pide libertad adelantada por temor al Covid-19

Vicente Zambada Niebla, quien testificó en contra de Joaquín "El Chapo" Guzmán y es hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, pidió a un Juez federal de Estados Unidos que lo deje en libertad debido a que tiene temor al contagio del nuevo coronavirus y a enfermar de COVID-19.

De acuerdo con los documentos de la corte, exhibidos esta mañana por el periodista Alan Feuer, de The New York Times, Zambada Niebla dijo al Juez Sharon Johnson Coleman que teme al brote pandémico que azota a Estados Unidos. La Fiscalía, sin embargo, se opone. Zambada está sentenciado a 15 años de prisión. Independientemente de que sea o no liberado por esta causa, su condena se cumplirá pronto.

Jesús Vicente Zambada Niebla nació en Culiacán, Sinaloa, en 1975. Se le conoce como "El Vicentillo". Fue detenido en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2009 y extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2010. Fue acusado de traficar más de mil millones de dólares en cocaína y heroína.

Se cree que después de testificar en contra de "El Chapo" Guzmán tiene un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y pronto podría salir en libertad. El hijo del "El Mayo" admitió el tráfico de toneladas de cocaína y heroína con "El Chapo". Se le multó con 4 millones y le dieron 10 años de prisión.

Pero este personaje no ha sido el único que ha utilizado el argumento de la pandemia para intentar de salir de la cárcel. Apenas el pasado 19 de abril, el Juez Brian Cogan, que fue el que dictó cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, no se compró el argumento de que Genaro García Luna tiene padecimientos previos que lo ponían en riesgo frente a la COVID-19. Ese día le negó la fianza a quien fuera el poderoso Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa.

Se trata de la tercera negativa a la fianza que ofrece el exfuncionario mexicano que será sometido a juicio, acusado de varios crímenes vinculados con el tráfico de drogas. La tercera vez que le dicen que no. García Luna ha querido utilizar a su favor la pandemia para salir en libertad, pero los dos jueces que le han negado la fianza han considerado que tiene suficientes contactos para escapar a México, en donde podría darse a la fuga por la cantidad de "socios" que tiene.

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, el Juez Cogan negó la solicitud de fianza al considerar que existe un riesgo de fuga. Y señaló que el ofrecimiento de una casa con valor de 1.2 millones de dólares no es suficiente, ya que el Gobierno estadounidense plantea tomarla de cualquier manera.

A la par, el Juez Cogan manifestó que la cárcel de Brooklyn ha implementado medidas para evitar la exposición de los reclusos y el personal de seguridad a posibles contagios de COVID-19. Hamilton señaló que al menos tres prisioneros y 20 empleados de la citada cárcel han sido diagnosticados con COVID-19.

También se suma a la lista Jessica Oseguera, hija del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Oseguera fue arrestada el 26 de febrero cuando ingresaba a un tribunal estadounidense para asistir a la audiencia de su hermano, juzgado por cargos de narcotráfico. Un gran jurado secreto la había acusado de crímenes financieros.

Oseguera, que posee la doble ciudadanía estadounidense-mexicana, fue acusada de asociación con negocios vinculados al CJNG a los que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido en su lista negra.

El 19 de marzo, el abogado de Oseguera adujo que su clienta podría adquirir el coronavirus en una solicitud para que se la liberara bajo fianza; ofreció como garantía la casa de la tía de Oseguera en California. Sin embargo, según el Courier Journal de Louisville, los fiscales alegaron que Oseguera sobrevaluó deliberadamente la propiedad para engañar al tribunal.

El 24 de marzo, la jueza Beryl A. Howell negó la solicitud tras considerar que hay altas probabilidades de que Oseguera se fugue y que su riesgo de enfermar gravemente es bajo, pues sólo tiene 33 años.