Víctima de secuestro exprés en la CDMX pide no tomar supuestos taxis ejecutivos

El abogado Gerardo Carrasco contó en redes sociales que fue víctima de un secuestro exprés en calles de Polanco, en lo que supuestamente era un taxi ejecutivo.

Según el relato, que no está acompañado de una denuncia ante las autoridades, Carrasco abordó un supuesto taxi ejecutivo en la avenida Presidente Masaryk, el sábado 20 de julio a las 05:00 horas.

La víctima relató que "todo comenzó con una decisión muy estúpida, perder la paciencia al esperar a mi conductor de Uber. Iba con un amigo de la maestría".

"Un tipo amigable y bien vestido (35-40 años) se acerca y pregunta ¿a dónde van? Nos dijo que cobra más barato que el Uber. Yo tenía prisa de llegar a mi departamento, estaba ya cansado. Se echó un chiste y nos dio confianza. Dijo que era taxi ejecutivo", contó el abogado, quien abundó que en la esquina de Masaryk y la lateral del periférico, abren las puertas al mismo tiempo 3 tipos vestidos de negro, nos encañonan con pistola y empiezan los gritos, golpes y amenazas".

Carrasco señaló que el supuesto taxi ejecutivo era un Passat negro, del que no mencionó las placas o mayor información.

"Nos dieron un paseo en las calles detrás de Avenida de las Palmas, mientras iban sacando tarjeta por tarjeta pidiendo cada uno de los códigos y NIP. Lo mismo con el celular y las claves para acceder a las aplicaciones bancarias. Quien iba en el asiento del copiloto anotaba todo", indicó la víctima, quien aseguró que levantará una denuncia ante las autoridades.

Tras media hora, los sujetos armados dejaron a ambos hombres en calles de la colonia Alce Blanco, en Naucalpan.

"Mi única intención con este testimonio es que, por favor, TRATEN de experimentar en cabeza ajena. La Ciudad de México, hoy en día, no ofrece condiciones para salir de noche, ya no. Sobre todo, en Polanco, Palmas, Roma, Zona Rosa, Condesa".