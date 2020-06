"Vida Saludable", nueva materia para el ciclo escolar 2020-2021

Al continuar con su llamado a una alimentación saludable y nutritiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló que en el siguiente ciclo escolar se incluirá la asignatura "Vida Saludable" en la que se dará información sobre los efectos de la comida chatarra.

"Va a haber una materia de orientación a la salud, prevención para la salud, educación para la salud, el que tengamos todos los conocimientos de cómo alimentarnos bien, nutrirnos bien, que no significa estar comiendo cosas caras, exóticas o industrializadas, es comer lo que se produce en las regiones, las frutas de temporada, es el maíz, es el frijol, son las verduras, es comer alimentos sin químicos, sin hormonas, es eliminar por completo, por el daño que causan, los llamados 'productos chatarra'".

"Eso tiene que estar en los libros de texto y se tiene que convertir en una materia para que así estemos sanos y podamos enfrentar cualquier enfermedad. Es mejor prevenir que curar".

Antes, al presentar los avances del programa "La Escuela es Nuestra", Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), anunció que el próximo ciclo escolar "aprovecharemos todo lo que la pandemia del Covid-19 nos ha enseñado para evitar cometer los mismos errores como sociedad que nos han llevado a ello. Para ello contaremos con una nueva asignatura llamada "Vida Saludable".

"Vamos a regresar a una escuela distinta que la que dejamos cuando iniciamos el receso escolar, vamos a regresar a una escuela mejor, renovada, que responda a la nueva normalidad. Vamos a ver a los demás no como una amenaza, los veremos como hermanas y hermanos que queremos proteger, por ello se aplicará un protocolo de salud.

"Nuestra educación creará una cultura de higiene personal, de limpieza escolar, de ejercicio y activación física, de sana nutrición, de convivencia social sin adicciones y de salud preventiva. Los contenidos de vida saludable contribuirán a inculcar en nuestras niñas y niños, en nuestros jóvenes, incluso en sus familias, una cultura para fortalecer nuestra salud, nuestro sistema inmune y nuestra salud mental y emocional. Que se sepa hasta dónde podemos llegar unidos y en armonía".

El pasado sábado el presidente López Obrador difundió el "Decálogo para salir del Covid-19" en el que propone acciones que los mexicanos deben de asumir en la construcción en esta nueva etapa del coronavirus, entre los que se encuentra estar informados de la pandemia, no tener actitudes racistas, no ser egoístas ni materialistas, hacer ejercicio, dejar de consumir "comida chatarra" y dejar atrás el estrés.