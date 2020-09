"Videgaray debe irse del MIT", señalan estudiantes de la institución

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), están pidiendo la salida del exsecretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, de la institución, debido a los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto. En una carta abierta, publicada en The Tech, el periódico estudiantil del MIT, los jóvenes señalan que Videgaray, quien también fue secretario de Relaciones Exteriores, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se integró en julio de 2019 como profesor titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan, así como miembro distinguido de la Iniciativa de Políticas de Internet del MIT.

Además se le nombró director del Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo (AIPW por sus siglas en inglés), un programa híbrido entre Sloan y el Stephen A. Schwarzman College of Computing (SCC). El objetivo de este proyecto, recordaron, era "posicionar al MIT como jugador clave en la evolución responsable y ética de las tecnologías que fundamentalmente transformarán a la sociedad" y el trabajo específico de Videgaray era "hacer que el impacto de la ética en la IA sea una verdadera discusión global", así como "explorar las mejores políticas públicas de IA para países alrededor del mundo con base en consideraciones geopolíticas" y sus "implicaciones sociales" para "defender la democracia".

Para el MIT, explicaron, la carrera política de Videgaray constituía un valor agregado. Sin embargo, advirtieron, "a lo largo de su carrera, Videgaray ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no sólo involucran a su figura sino también a las agencias gubernamentales que ha dirigido en maniobras corruptas". Como ejemplos, mencionan los informes sobre presunto fraude y apropiación indebida de fondos públicos desde la Secretaría de Hacienda en la gestión del funcionario mexicano.

Hablan también de la supuesta habilitación de lavado de dinero que permitió crear un banco para fines ilícitos por parte del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, actualmente detenido en Estados Unidos, y detallan que, de acuerdo con periodistas, como canciller Videgaray habría contribuido a retrasar el cumplimiento de las solicitudes de extradición al Departamento estadounidense de Estado.

Otro asunto que preocupa a los firmantes de la carta son las acusaciones de conflicto de interés relacionado con la compra irregular de la casa Malinalco a Grupo Higa, y las "irregularidades en los fondos otorgados por la SRE a los consulados mexicanos fuera del país". Menciona también las demandas legales y juicios por corrupción, sobornos y asociación criminal relacionados con concesiones en nombre del gobierno mexicano a la constructora OHL que son investigados en México, aunque hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha precisado si Videgaray fue cómplice.

Elemento central de la carta son las investigaciones de la FGR contra Peña Nieto y Videgaray por corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Videgaray, subrayan, "está acusado de canalizar alrededor de 500 millones de pesos de pesos provenientes de sobornos de Odebrecht primero hacia la campaña de Peña Nieto y luego hacia la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales de Peña Nieto" y que podrían derivar en acusaciones de delincuencia organizada.

"No sabemos si Videgaray será declarado culpable por un juez por cometer los crímenes él mismo. Sin embargo, la amplitud y profundidad de las acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar proyectos de investigación sobre las consecuencias políticas, sociales y éticas de las políticas públicas relacionadas a la inteligencia artificial, mucho menos para explorar las ´mejores´ políticas para defender la democracia en otros países", explican los firmantes, que advierten que mantenerlo en el MIT "amenaza la congruencia de la institución".

Por ello, piden que el MIT cancele "la relación laboral" con Videgaray "y rescindir sus nombramientos". Aparecen, como firmantes de la carta: Patricia Arnal Luna. Se graduó del MIT con una Maestría en Ingeniería y Administración y es consultora de sostenibilidad ambiental. Rodrigo Escandón Cesarman. Se graduó con un SMArchS en Diseño Arquitectónico del Departamento de Arquitectura del MIT. Leonardo Escudero. Se graduó con un MBA y con un Certificado en Salud del MIT Sloan School of Management. Alonso Espinosa Domínguez. Se licenció en Matemáticas por el MIT.