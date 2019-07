Videgaray se aferró a compra de Fertinal; sacó dinero de Bancomext y Nafinsa: Coello

Luis Videgaray Caso fue quien se aferró a la compra fraudulenta de Fertinal y, como Petróleos Mexicanos(Pemex) no tenía el dinero, el entonces Secretario de Hacienda dijo que él lo conseguía, reveló este día el abogado de Emilio Lozoya Austin, Javier Coello Trejo.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el defensor del ex director de Pemex señaló que ese episodio, donde Videgaray muestra interés personal en una compra que resultaría fraudulenta por el sobrecosto, estaba presente el entonces Presidente de Mexico, Enrique Peña Nieto. Los bancos de donde salió el dinero para la compra de Fertinal son Bancomext y Nafinsa, ambas instituciones del Estado mexicano.

También dijo que Emilio Lozoya se negó a la compra de Fertinal, y que eso provocó una ruptura al interior del equipo compacto de Peña. "Se dieron un agarrón", detalló el abogado durante la entrevista.

"La operación de Fertinal estuvo muy clara, al principio se presentó el hermano de Fabio Covarrubias a Pemex para que se le vendiera el amoniaco y se le manda con la gente que manejaba eso, y posteriormente solicita que se compre Fertinal y pide mil millones de dólares, obviamente la dirección general de Pemex lo batea", explicó el abogado.

Después de este primer intento aparece otra empresa, que es Evencore y propone 900 millones de dólares, como lo batean nuevamente vuelve a aparecer Golman Sachs y pide lo mismo y también se le rechaza, dijo el abogado de Lozoya.

"Posteriormente reciben instrucciones de la Secretaría de Hacienda a través de José Luis Aportela (subsecretario de Hacienda) para que esa operación se realice. Obviamente Lozoya se opone porque era muy caro y Pemex no tenía dinero", detalló el abogado. "Quiero decirle que ante las insistencias de la SHCP el consejo de administración forma un comité interdisciplinario en donde se contrata a la empresa Price Waterhouse".

El abogado insistió en que Emilio Lozoya siempre se opuso a la compra de Fertinal. "En una reunión narrada por Emilio en donde estaba el Presidente de la República (Enrique Peña) y Videgaray, se dan un agarrón mi cliente y Videgaray".

Coello Trejo aseguró que como Pemex no tenía dinero para comprar Fertinal, Videgaray se ofreció a conseguirlo. "Nafinsa y el Banco de Comercio Exterior son los que aportan el dinero para la compra de Fertinal, cuyo presidente era el Secretario de Hacienda de ese entonces, que era Videgaray".

Esta no es la primera vez que Javier Coello afirma que Luis Videgaray estuvo involucrado en la compra de las plantas chatarra de Pemex. En una conferencia realizada el 26 de junio el abogado aseguró que "resulta inexplicable" que la Fiscalía General de la República no haya llamado a declarar a Luis Videgaray Caso y al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la compra de la planta de Agronitrogenados.

"Es incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra, los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) que estuvieron presentes en la sesión del pasado 16 de diciembre de 2013", dijo en esa conferencia de prensa.

"Si quieren realmente encontrar y castigar a los responsables, no es a Emilio Lozoya a quien tienen que voltear a ver", afirmó.

Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Lozoya Austin fue detenida en Alemania por agentes de la Policía Internacional (Interpol). Es buscada por la justicia mexicana por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Coello confirmó el arresto y precisó la madre de Emilio Lozoya se encontraba de vacaciones en una isla alemana.

"Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves", dijo Coello Trejo a Radio Fórmula.