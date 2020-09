"Videgaray sigue siendo bienvenido" responde rector del MIT a carta

"Luis Videgaray sigue siendo bienvenido", así respondieron hoy el rector y decanos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a la solicitud de egresados de que el exsecretario mexicano de Hacienda deje de ser parte de la institución. En una carta abierta en The Tech, el periódico estudiantil del MIT, el rector Martin A. Schmidt, junto con los decanos David C.Schmittlein y Daniel Huttenlocher señalan que Videgaray ha sido un colaborador "valioso" tanto en la Escuela de Negocios Sloan como en el Colegio de Computación Schwarzman, "donde es parte de los esfuerzos del MIT para crear una colaboración global sobre Inteligencia Artificial".

El entendimiento de Videgaray acerca del diseño de políticas y las relaciones gubernamentales, explican, son un "activo para nuestro trabajo, igual que su compromiso con los estudiantes y otros miembros de la comunidad". Videgaray, quien también fungió como secretario de Relaciones Exteriores, añaden, ha brindado actualizaciones regulares al MIT y a líderes administrativos sobre las revisiones legales que están teniendo lugar en relación a la administración mexicana para la que él trabajó. "Emitió una declaración pública defendiendo su historial como servidor público y rechazó las acusaciones que se han hecho en su contra", detallan. "Es de subrayar que no se han presentado cargos en su contra", acotan. Por lo anterior, concluyen, "Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido en la comunidad MIT".

El texto, titulado "El rector y decanos del Sloan y el Colegio de Computación responden a la carta sobre Videgaray", responde a la carta que egresados del MIT difundieron en el mismo periódico el pasado 9 de septiembre, donde señalaron que ante los escándalos de corrupción en los que está implicado el exfuncionario mexicano, debe salir de la institución.

Videgaray se integró en julio de 2019 como profesor titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan, así como miembro distinguido de la Iniciativa de Políticas de Internet del MIT. Además se le nombró director del Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo (AIPW por sus siglas en inglés), un programa híbrido entre Sloan y el Stephen A. Schwarzman College of Computing (SCC). Los egresados señalaron que "a lo largo de su carrera, Videgaray ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no sólo involucran a su figura sino también a las agencias gubernamentales que ha dirigido en maniobras corruptas". Elemento central de esa carta son las investigaciones de la FGR contra Peña Nieto y Videgaray por corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Videgaray, subrayaron, "está acusado de canalizar alrededor de 500 millones de pesos de pesos provenientes de sobornos de Odebrecht primero hacia la campaña de Peña Nieto y luego hacia la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales de Peña Nieto" y que podrían derivar en acusaciones de delincuencia organizada.

"No sabemos si Videgaray será declarado culpable por un juez por cometer los crímenes él mismo. Sin embargo, la amplitud y profundidad de las acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar proyectos de investigación sobre las consecuencias políticas, sociales y éticas de las políticas públicas relacionadas a la inteligencia artificial, mucho menos para explorar las ´mejores´ políticas para defender la democracia en otros países", explicaban los firmantes, que advierten que mantenerlo en el MIT "amenaza la congruencia de la institución". Por ello piden que el MIT cancele "la relación laboral" con Videgaray "y rescindir sus nombramientos". Como firmantes de la carta aparecieron: Patricia Arnal Luna, se graduó del MIT con una Maestría en Ingeniería y Administración y es consultora de sostenibilidad ambiental; Rodrigo Escandón Cesarman, se graduó con un SMArchS en Diseño Arquitectónico del Departamento de Arquitectura del MIT; Leonardo Escudero, se graduó con un MBA y con un Certificado en Salud del MIT Sloan School of Management y Alonso Espinosa Domínguez, quien se licenció en Matemáticas por el MIT.