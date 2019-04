VIDEO | A 10 años de la epidemia de influenza, cuando los mexicanos se encerraron y dejaron de saludar de mano

El 23 de abril de 2009, el entonces Secretario de Salud, José Ángel Córdoba anunció que un virus circulaba entre nosotros. “La Secretaría de Salud comunica a la población que con la información obtenida esta tarde, estamos ante la presencia de un nuevo virus de influenza, lo cual constituye una epidemia respiratoria, hasta ahora controlada”, informó entonces José Ángel Córdoba. Ese año se halló una nueva cepa desconocida de influenza provocando extraños brotes en Perote, Veracruz, y después, en todo el país. Fue la primera vez que las autoridades alertaron a todos los mexicanos de no saludar de mano y menos de beso. Y solicitar el cierre de al rededor de 27 mil escuelas y además de miles de negocios. “Cómo medida precautoria, se ha tomado la decisión de suspender actividades escolares en todos los niveles educativos, incluyendo las guarderías, de todo el país”, anunció el ex Secretario de Salud, José Ángel Córdoba (en la foto). Por primera vez México quebró su rutina de paseo, y de manera radical. Las calles lucieron vacías ya que la gente prefirió no salir de casa, evitando cines, teatros, centros comerciales, tiendas departamentales y auto servicios. Los estadios de fútbol fueron sellados y los partidos se llevaron a puerta cerrada en Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca. Millones de fieles también se abstuvieron de acudir a templos. Ruido en la Red recuerda hoy esa historia: Hace diez años una pandemia paralizó a México. Así fueron los días de la influenza. pic.twitter.com/xInW7gQlUo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 23 de abril de 2019