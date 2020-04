VIDEO| AMLO presenta informe trimestral

Al rendir su primer informe de actividades por los 100 días de su segundo año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su reconocimiento y solidaridad a los mexicanos que con sacrificios están haciendo frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 en el país y afirmó que, pese a todos, México saldrá adelante.

El mandatario federal aprovechó esta ocasión para enviar sus condolencias a las familias que han perdido a un ser querido por esta enfermedad y señaló que su gobierno está trabajando para que el país recobre la normalidad a la brevedad.

Sobre el embate del coronavirus en el país, López Obrador pidió a la población no confiarse y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, a fin de evitar que se disparen los contagios y muertes por el COVID-19 en el país.

"México es, después de la India, el país con menos infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones por número de habitantes, vamos bien, pero no nos confiemos, sigamos cuidándonos en casa, como somos los mexicanos, de manera fraterna, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos. Desgraciadamente todavía falta tiempo y la parte más difícil de la epidemia está por llegar", indicó el mandatario.

Para combatir la pandemia, detalló López Obrador, se instruyó a las fuerzas armadas a dar apoyo a las instituciones de salud pública, por lo que se les dotó de un presupuesto de cinco mil millones de pesos.

"Pronto se tendrá como respaldo mil 399 camas, equipos y personal médico especializado para atender en tres meses a enfermos del COVID-19", sostuvo.

López Obrador informó que antes de la llegada de la pandemia, su gobierno supervisó 80 hospitales del IMSS-Bienestar que están en zonas marginadas en 19 estados de la República.

Expuso que actualmente se terminarán de construir 72 hospitales que quedaron inconclusos y con ello se garantice la atención médica y el acceso a los medicamentos de manera gratuita.

También, dijo que se está dando prioridad a la contratación, por base, de 80 mil trabajadores del sector salud y la ampliación del presupuesto hasta en 40 mil millones de pesos.

"Gasolina continuará a bajo costo"

López Obrador garantizó que continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolina y otros energéticos en la zona fronteriza del norte del país.

"No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos. Se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes, como me lo han solicitado los representantes del sector empresarial", dijo.

Aseguró que se continuará con el trabajo a favor de los más necesitados como un plan de recuperación económica "que no se ajusta a un modelo neoliberal o neoporfirista".

Destacó que continuará trabajando con la fórmula basada en tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, empleo pleno y austeridad republicana. Con ello, aseguró que se crearán dos millones de empleos que frenarán la crisis económica. "Nada nos hará regresar al pasado", acotó.

Para la población más vulnerable destacó que se mantendrán "inalterables y profundizaremos las acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable del país, por eso, lo primero que hicimos, fue adelantar cuatro meses el pago de la pensión para ocho millones de adultos mayores, a través de bancos y la entrega personal de 42 mil millones de pesos", expresó.

Lo mismo, para pensiones para niños y niñas pobres con discapacidad, "estamos entregando 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y en las universidades Benito Juárez donde estudian mil 151 alumnos y laboran 870 docentes", expuso el Ejecutivo federal.

Reconoce pendientes en combate al delito

López Obrador, aseguró que aunque "aunque poco se ha avanzado en la incidencia delictiva", en el trimestre de enero a mayo de este año disminuyeron los homicidios en 0.3 por ciento.

Al rendir su informe al pueblo de México, el mandatario destacó que en lo que se refiere al secuestro, se ha reducido en 25.8 por ciento, y el robo de vehículos en 11.1 por ciento, mientras que el robo en general en todas sus modalidades 6.6 por ciento, todos ellos, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Indicó que "la estrategia para garantizar la paz se sustenta en atacar las causas de la violencia es decir, que no haya pobreza, que no haya desintegración familiar, que no haya pérdida de valores culturales, morales, espirituales".

Esta estrategia, apuntó, se basa en no permitir la corrupción, ni la impunidad en el trabajo perseverante y en el profesionalismo de la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional, y la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Resaltó que en México se ha erradicado la tortura y se sigue apoyando a las victimas de la violencia y el Estado Méxicano no está asociado a la delincuencia y ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.





AMLO bajará sueldos a altos funcionarios; promete no aumentar deuda

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, adelantó que la política de austeridad al gobierno federal se aplicará "con más rigor" para hacer frente a la crisis económica que pueda provocar la pandemia del Covid-19 en México.

Entre las acciones principales de esa austeridad, anunció que bajará los salarios de él y de todos los secretarios de gobierno, y eliminará los aguinaldos de los cargos de subdirectores hacia arriba en la función pública.

Señaló que la próxima semana anunciará un programa de inversión en el sector energético por 339 millones de pesos; y que a Petróleos Mexicanos se le dará un gasto extra de 65 mil millones de pesos para reducir su carga fiscal.

Como medidas económicas para hacer frente a los estragos de la epidemia, también anunció que no generará más impuestos ni aumentará la deuda pública. En ese sentido, reconoció los trabajos de la banca privada y el empresariado.

Anunció también que devolverá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la brevedad a los contribuyentes, y lo mismo con los tiempos oficiales del gobierno a los medios de comunicación.

En el gobierno, dijo, no habrá despidos a los trabajadores del Estado, pero a cambio les pidió "más entrega, más eficiencia y honestidad total", para poder continuar "con la transformación de México.