VIDEO | Rescatan a turista a punto de ahogarse entre sargazo en Playa del Carmen

Una turista norteamericana estuvo a punto de ahogarse en una zona con abundante sargazo en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.

El incidente ocurrió el sábado pasado a las 16:55 horas, cuando la mujer entró a un tramo poco profundo pero en donde ha recalado el sargazo.

El video, viralizado en redes sociales, ilustra cómo la turista se encuentra dentro del agua y es auxiliada, primero, por un guardavida del hotel que opera en el lugar. El hombre la jala consigo entre el mar de algas hasta llegar a la orilla, en donde los montículos de sargazo acumulado dificultan el paso hacia la playa.

El guardavida termina recostando a la joven -quien aparentemente está inconsciente- sobre la alfombra de sargazo, mientras un huésped se acerca a apoyarles.

Ante la dificultad de moverla, otras dos personas se acercan a auxiliar, hasta que otros empleados del centro de hospedaje reaccionan y se acercan, incluso para cubrirla con una toalla.

Minutos después aparece un elemento de la policía municipal y la mujer ha recobrado el conocimiento. La joven fue identificada como Chantal Piatza de 27 años, originaria de Colorado, Estados Unidos.

El director municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Ulises Gavia, confirmó a EL UNIVERSAL que la mujer era una turista y que se ignora por qué decidió entrar al mar.

"No sabemos por qué se metió; en esa zona no hay tanta profundidad, usted puede caminar 10 metros adentro y puede caminar; no sabemos qué pasó, hasta que empezaron ayudar, sobre todo ahí los prestadores de servicio playeros y todo; hasta ese momento se dieron cuenta los paramédicos del hotel".

Playa del Carmen es una de las zonas más afectadas en la Riviera Maya por el sargazo, pero no en todas sus playas abunda el alga, cuya presencia no es permanente, ni continúa. Las masas de sargazo se ubican en áreas específicas, incluida la zona del muelle, afectando playas concurridas por la población, pero también los frentes de playa de varios hoteles.

El viernes pasado la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya reportó una caída en la ocupación, del 5 por ciento en Semana Santa y una pérdida valuada en 100 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, a causa del recale masivo del sargazo, la inseguridad y la proliferación de las plataformas digitales para renta vacacional.

El presidente del organismo hotelero, Conrad Bergwerf, indicó que la falta de acciones en estos tres rubros ha provocado que el desempeño de la actividad turística en la Riviera Maya mantenga una tendencia a la baja de enero a abril.

En ese periodo se registró una ocupación promedio de un 82.6 por ciento, casi tres puntos porcentuales por debajo de los 85.3 alcanzados en el mismo período del 2018, lo que representó una reducción de 81 mil 453 en el número de cuartos noche ocupados.

Bergwerf informó que solo en el mes de abril pasado, aún con la temporada vacacional de Semana Santa, la ocupación hotelera se situó en 83 por ciento en la Riviera Maya, cinco por ciento menos que en el mismo mes del año pasado, teniendo una caída de un ocho por ciento entre los hoteles de Playa del Carmen y de un 10 por ciento entre los hoteles en Plan Europeo.

El director del organismo, Paredes, calculó que las pérdidas económicas alcanzan los 100 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año.

En la Riviera Maya operan 420 hoteles con 47 mil 287 cuartos, los cuales generan 71 mil empleos directos y 280 mil indirectos. Más de 50 mil familias dependen de la industria turística, que genera el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado.