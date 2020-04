VIDEO | Suman mil 378 casos confirmados de coronavirus en México

La Secretaría de Salud (Ssa) informó este miércoles por la tarde que hay en México mil 378 casos de coronavirus Covid-19, además de 37 defunciones.

De las defunciones, 48 % tenía hipertensión y 45% diabetes, la mayoría tenía dos y hasta tres comorbilidades, dijeron funcionarios de la secretaría en conferencia desde Palacio Nacional.

Hay también, en México 3 mil 827 casos sospechosos y 7 mil 73 casos negativos, dijo el doctor José Luis Alomía.

Dijeron que 46% de las personas enfermas ya se han curado, es decir, ya han superado la enfermedad.

La Secretaría de Salud había reportado hasta este martes mil 215 casos confirmados, 3 mil 511 sospechosos y 29 muertos por coronavirus.

La tarde de este miércoles, el gabinete de seguridad y los gobernadores de las 32 entidades del país acordaron dar prioridad a la contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que permitirá hacer frente a los posibles actos delictivos en perjuicio al patrimonio de la ciudadanía y del sector privado.

Por otra parte, en Hidalgo y Coahuila se aprobó posponer las elecciones, programadas para junio próximo, ante la contingencia del coronavirus. Además, Nuevo León dio a conocer este día que parará la comercialización y producción de la cerveza, ya que no es considerada una actividad esencial dentro del estado, por lo que pidió evitar compras de pánico.

Mientras que en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital no habrá "ley seca" por la crisis sanitaria, por ello, pidió a las tiendas de autoservicio no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas.