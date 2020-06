VIDEO: A una mujer le falta un peso, otra debe tres; aun así, empleado de CFE les corta la luz

Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a dos mujeres por pagar incompleto su recibo: a una le faltaron tres pesos y a la otra uno.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, dos mujeres (una de la tercera edad) discuten con el empleado por haberles cortado es suministro de energía.

"Oye, ¿por un peso?, o sea, está viendo la situación?, le dice la mujer que está grabando. El trabajador responde que lo hablará con su supervisor para que él le diga qué hacer.

"Hubieras quedado a deber el recibo completo pues de acuerdo, pero es un peso, y aquí son 3 pesos. Con la pena pero yo sí lo subo [el video] y hasta donde truene porque así como está la situación, no hay trabajo, no hay nada y por un peso y por tres pesos nos vienen a cortar la luz no es justo ¿no cree?", le repite la ciudadana.

En tanto, la mujer de la tercera edad argumenta que olvidó dónde dejó su recibo y sólo pagó 218 pesos, cuando debía abonar 221.

"Perdí el mugroso recibo. No sé dónde quedó el otro, y se me hizo fácil pagar con este, pero no me acordaba cuánto era", dice la anciana.

En el video se escucha la conversación que tiene el empleado con su supervisor por medio de un radio, en el cual se oye la indicación de pagar lo que falta para que más tarde se les reconecte el servicio.

"Ya les expliqué cuál es el procedimiento, que yo regreso a las 3 de la tarde a reconectarles el servicio pero el usuario no quiere, quiere que sea ahora mismo", dice el trabajador. "No, pues cómo, si no pagaron completo", responde el hombre al otro lado del teléfono.

Finalmente, la petición de las usuarias de nada sirvió, el hombre se fue y ellas tuvieron que ir a pagar el adeudo de uno y tres pesos.

Si bien se desconoce el estado en donde ocurrieron los hechos, las mujeres refieren que se trata de la colonia Francisco I. Madero.