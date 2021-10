VIDEO: Ajuste de cuentas entre grupos criminales, posible motivo de ataque en bar de Morelia

El comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi, infirió que la masacre de esta madrugada en un bar de Morelia que dejó seis muertos y dos lesionados, es un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado.

"Este tipo de cuestiones, evidentemente nos hablan de ajustes de cuenta entre crimen organizado y en ese sentido la actuación ahí está evidente en la ejecución y violencia entre los distintos grupos", dijo.

El funcionario municipal, afirmó que la Policía Morelia estaba cerca del ataque, pero que su corporación no intervino, porque no puede enfrentar este tipo de situaciones.

"La Policía Municipal reaccionó de manera muy rápida y brindaron incluso los primeros auxilios, se localizaron dos vehículos y se aseguraron".

"Entonces, la policía estaba... vamos... no puede contener una capacidad de fuego de 50 casquillos de un hecho que a eso iban, a acribillar... Hubo gente con más de 20 impactos de bala", dijo González Cussi.

Reconoció que el establecimiento operaba fuera del horario establecido en el reglamento de giros rojos, pero que lo van a volver a revisar.

En principio, agregó, van "a revisar" la licencia de giros rojos, ya que hay indicaciones del Comité de Salud en el sentido de los aforos y de los horarios permitidos.

"Si se dan cuenta, esto sucedió a altas horas de la madrugada; cercano a las 3:30 de la mañana, momento en el que los bares debieron haber estado cerrados", aceptó.

?? Advertencia de imágenes ?? En 50 segundos, así fue el ataque a balazos afuera de bar en Morelia. Video: Especial pic.twitter.com/sik56oso6e — El Universal Estados (@Univ_Estados) October 18, 2021

50 segundos duró el ataque

Los momentos de la masacre afuera de un bar de Morelia, fueron captados en un video de las cámaras de seguridad de ese lugar ubicado sobre avenida Enrique Ramírez.

Como resultado del ataque perpetrado esta madrugada, seis personas murieron y dos más resultaron lesionadas.

En la grabación, se ve a por lo menos una veintena de personas que están parados afuera del establecimiento La Cantina 25.

Segundos después se ve una camioneta tipo Van que se detiene sobre la vialidad, de donde descienden dos sujetos con armas cortas, quienes disparan contra la gente.

También revela los momentos en los que algunas de las víctimas caen al suelo y otras más intentan correr, pero también son alcanzadas por la lluvia de plomo.

Enseguida, llegan un auto compacto y una camioneta, de las que bajan otros hombres armados y se acercan a rematar a las víctimas, para después huir.

De acuerdo al video, todo pasó en tan solo 50 segundos, en ese establecimiento que operaba de forma irregular, fuera de los horarios establecidos de funcionamiento.

Ajuste de cuentas entre crimen organizado, posible móvil de ataque

El comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi, infirió que la masacre de esta madrugada en un bar de Morelia que dejó seis muertos y dos lesionados, es un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado.

"Este tipo de cuestiones, evidentemente nos hablan de ajustes de cuenta entre crimen organizado y en ese sentido la actuación ahí está evidente en la ejecución y violencia entre los distintos grupos", dijo.

El funcionario municipal, afirmó que la Policía Morelia estaba cerca del ataque, pero que su corporación no intervino, porque no puede enfrentar este tipo de situaciones.

"La Policía Municipal reaccionó de manera muy rápida y brindaron incluso los primeros auxilios, se localizaron dos vehículos y se aseguraron".

"Entonces, la policía estaba... vamos... no puede contener una capacidad de fuego de 50 casquillos de un hecho que a eso iban, a acribillar... Hubo gente con más de 20 impactos de bala", dijo González Cussi.

Reconoció que el establecimiento operaba fuera del horario establecido en el reglamento de giros rojos, pero que lo van a volver a revisar.

En principio, agregó, van "a revisar" la licencia de giros rojos, ya que hay indicaciones del Comité de Salud en el sentido de los aforos y de los horarios permitidos.

"Si se dan cuenta, esto sucedió a altas horas de la madrugada; cercano a las 3:30 de la mañana, momento en el que los bares debieron haber estado cerrados", aceptó.

La Fiscalía de Michoacán informó que el número de muertos en este ataque a personas en el bar Cantina 25, subió a seis y dos personas más también resultaron lesionadas.

Mediante comunicado, la FGE, indicó que personal a su cargo acudió a la avenida Enrique Ramírez, en las inmediaciones del bar La Cantina 25.

Ello, para realizar actuaciones con relación al homicidio de tres hombres -hasta el momento no identificados-, quienes presentaban disparos de arma de fuego.

La Fiscalía señaló que además, cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes hospitales, donde murieron más tarde.

Con relación a estos hechos ocurridos esta madrugada, la Fiscalía realizó actuaciones de ubicación, fijación y recolección de indicios que serán motivo de análisis.

En el lugar, las autoridades aseguraron un vehículo sin placas de circulación que se encontraba estacionado y una segunda unidad, posiblemente relacionada en los hechos.

El establecimiento La Cantina 25 fue sancionado en varias ocasiones por las autoridades estatales, por no respetar los horarios y los protocolos sanitarios; sin embargo, sigue en operación.

Morelia es el municipio de Michoacán con más policías locales y el más violento en materia de homicidios dolosos, seguido de Uruapan, Zamora y Jacona.