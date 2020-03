VIDEO| AMLO llama a comprar en tianguis y mercados ante Covid-19

Ante los efectos económicos por la contingencia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a comprar en tianguis y mercados públicos y solidarizarse con los vendedores de estos espacios.

En un video difundido en sus redes sociales, tras la visita de supervisión de la construcción del mercado de Bahía de Banderas, Nayarit, López Obrador indicó que las grandes empresas tienen cómo sobrevivir ante esta situación, pero no los mercados populares.

"Llamar a todos los mexicanos a que ayudemos a los locatarios, que ayudemos a los vendedores de los tianguis en estas circunstancias difíciles. En esta contingencia por coronavirus hay que ir a comprar a los tianguis, hay que ir a comprar a los mercados públicos, hay que ayudar a los pequeños comerciantes.

"Los de arriba saben cómo defenderse, ellos pueden resistir, los de abajo la pasan mal en época de crisis, por eso llamo a la solidaridad", señaló el Presidente.

El mandatario recalcó que, a pesar de la contingencia por esta pandemia, es necesario no parar las obras públicas, como la construcción de ese mercado en Nayarit, "porque es creación de trabajos, es reactivar desde abajo".

También llamó a todos los políticos que "nada más están pensando en los puestos" a que "se vengan aquí al mercado, nosotros les damos puestos".

"Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para transformar a México y tenemos que estar pensando nada más en la gente, en el pueblo y en la nación", agregó.

La vida es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena, nosotros estamos empeñados en transformar.



El que quiera puesto, que se vaya al mercado. pic.twitter.com/wg374PTHI9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 28, 2020