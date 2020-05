VIDEO: AMLO y Gutiérrez Müller felicitan a las madres mexicanas

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, felicitó este domingo a las madres mexicanas por el Día de las Madres, a quienes agradeció su cariño y amor, y -como lo había adelantado- dedicó la canción "Amor Eterno", de Juan Gabriel.

En un video grabado en los pasillos de Palacio Nacional y difundido en sus redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller exhortó a la población a acatar las medidas de sana distancia por la contingencia por el coronavirus Covid-19, por lo que pidió no visitar a la madres y abuelas para evitar contagios.

"Les deseo lo mejor, felicidades hoy 10 de mayo, felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor, y el regalo que les tengo es de un compositor extraordinario: Juan Gabriel, lo conocí, un gran artista, una gran persona, un extraordinario ser humano y la canción es bellísima, "Amor eterno". Felicidades", comentó el mandatario.

En el video se reproduce la interpretación que hizo el llamado "Divo de Juárez" de esta canción en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

Beatriz Gutiérrez Müller pidió a la población acatar las medidas de sana distancia por la contingencia del coronavirus, por lo que exhortó a hijos y nietos no visitar a las mamás en esta celebración.

La también presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México mostró una pintura de flores que llamó "Fabula de Flores" en honor a las madres mexicanas.

"Hoy es Día de las madres esperamos que todas estén en casita. Si su mamá está lejos, por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar.

"Yo he decidido pintar estas flores que he llamado "Fábula de Flores", porque sé que a las madres les gustan mucho que les regalen flores y esta vez -porque tenemos que innovar- son flores pintaditas para ustedes. Les deseo con mucho cariño que estén muy contentan, que reciban llamadas de sus hijos, de sus nietos, y que tengan un día feliz esperando los mejores tiempos", dijo.

¡Feliz día de las madres! pic.twitter.com/zFpbOCacme — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 10, 2020

Gutiérrez Müller dedica celebración a madres migrantes

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dedicó este 10 de mayo a las madres mexicanas migrantes que se encuentran en Estado Unidos y a quienes reconoció por la labor que realizan en trabajos esenciales en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En un video difundido en la cuenta de Twitter de la Embajada de México en Estados Unidos, Gutiérrez Müller felicitó a las madres mexicanas que "dejaron sus lugares de origen buscando nuevas opciones para ellas y sus familias".

"Queridas madres con mucho afecto y sobre todo con admiración las celebro y abrazo a la distancia en esta fecha tan especial. Es conocido el profundo significado que tiene para las madres mexicanas y los mexicanos el Día de las Madres que, justamente hoy coincide con su celebración en Estados Unidos, por ello quiero hacer un reconocimiento a todas las madres, pero en especial a las madres migrantes que dejaron sus lugares de origen buscando nuevas opciones para ellas y sus familias.

"Tal es el caso de muchas de ustedes, que hoy en Estados Unidos se encuentran al frente de esta crisis por la pandemia de Covid-19 desarrollando trabajos esenciales, no solo para mantener la economía de ese país, sino también para continuar protegiendo y alimentando a los suyos en Estados Unidos y en México".

Gutiérrez Müller aseguró que la Embajada de México en Estados Unidos y los 50 consulados están cerca de ellas para asistirlas en lo que necesiten.

"Tu amor y trabajo son dignos de orgullo e incansable lucha. Sus múltiples sacrificios nos recuerdan que ningún problema es más grande que nosotros, ni más fuerte que nuestra capacidad superarlo. Por todo es estos motivos y más, que tengan un muy feliz Día de las Madres y los abrazos desde México con mucho afecto", agregó.