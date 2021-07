VIDEO: Anaya llama a cuidarse de variante Delta, y critica a AMLO

Frente a la variante Delta del coronavirus, el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés llamó a vacunarse y dijo que "la única salida que tenemos es cuidarnos a nosotros mismos" ante "un presidente que ni el cubrebocas quiere usar".

A través de un nuevo video, Anaya recordó que la variante Delta es 50% más contagiosa, y en las últimas semanas el número de hospitalizaciones se volvió a disparar.

"La nueva variante, la Delta, es una amenaza real, y con un Presidente que ni el cubrebocas quiere usar, con un gobierno que sigue sin querer hacer lo que está probado que ya ha funcionado en otros países, la única salida que tenemos es cuidarnos nosotros mismos", declaró.

"Lo que podemos y que debemos hacer es vacunarnos", agregó.

Anaya Cortés lamentó que por la pandemia, México sea el país del mundo en el que más niñas y niños han perdido a su papá, a su mamá o a los abuelos que los cuidaban.

"Son más de 141 mil los huérfanos que el covid ha dejado en nuestro país, me da muchísimo coraje", expresó.

El excandidato presidencial panista argumentó que muchas personas se sienten confundidas por todo lo que han escuchado sobre las vacunas, por lo que recordó que en Estados Unidos, de cada 100 personas que murieron por Covid-19, 99 no estaban vacunadas.

"Y sí, todos hemos oído de alguien que se vacunó y aun así se enfermó, pero es que ese no es el punto. Nadie dijo que con la vacuna ya no te vas a enfermar. Lo que la vacuna evita es que te enfermes de gravedad o que te mueras de Covid", refirió

"Si no lo has hecho y puedes, ni lo dudes, vacúnate cuanto antes", añadió.

Somos el país con más huérfanos por el COVID.



Con un gobierno inepto y un presidente que ni cubrebocas quiere usar debemos cuidarnos nosotros mismos.



De cada 100 personas que murieron por COVID en EU en julio, 99 tenían algo en común: no estaban vacunados. Si puedes, vacúnate. pic.twitter.com/hHc5Js1IqC — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 26, 2021