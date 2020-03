VIDEO| Asciende a 993 el número de casos confirmados de coronavirus en México

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que hasta este domingo se han registrado 20 muertes a causa del nuevo coronavirus COVID-19 en el país y se tienen 993 casos confirmados.

En rueda de prensa detalló que además se cuenta con dos mil 564 casos sospechosos y se han descartado a un total de cuatro mil 955. Los estados más afectado hasta ahora son la Ciudad de México y Quintana Roo.

Del total de los casos confirmados, explicó, sólo 117 personas se encuentran hospitalizadas, de estas 65 por ciento se reportan estables, 30 por ciento graves y cinco por ciento están en intubación.

"Estamos en el momento en que comienza el crecimiento exponencial de los casos y es el momento ideal para que todos nosotros mantengamos la sana distancia, es el momento de quedarse en casa", comentó.

Señaló que si bien los focos principales de infección están en las grandes ciudades por la movilidad y cantidad de gente que vive en estos lugares, no se utilizará la fuerza pública para obligar a las personas a implantar las medidas de sana distancia.

"No estamos en un estado de decepción, seguimos y mantenemos la idea de respeto de los derechos humanos de todos y apelamos a la honestidad y la franqueza de la gente para que se quede en casa, sabemos que si esto no sucede las cosas no van a funcionar", apuntó.